Zamana meydan okumak için zamanı iyi okuyabilmek gerek! Kozmetik & Sağlıklı Yaşam ve Astroloji, iki uzmanlık alanımı birleştirince “Antiaging Astroloji” kavramı doğdu. Yaşlılık karşıtı, yaşlanmaya karşı savaşan anlamlarına gelen Antiaging aslında sağlıklı yaş almak ve bedenzihin- ruh üçlüsünün iyi durumda kalmasını sağlamak demek. Astroloji, gök cisimlerinin hareketlerinin insanlar üzerindeki etkilerini inceler ve yorumlar. Zaman, mekan, iç ve dış etkenler, hem astrolojiyi hem de gençlik & güzellik ikilisini yakından ilgilendiriyor.

Gökyüzü etkileri bizi gençleştirebilir

Cilt bakım uzmanları size ürün önerirken cilt tipinize ve dönemsel cilt durumunuza bakar. Yani sadece kuru cilde sahip olmanız değil, o dönem cildinizdeki nem seviyesi, kırışıklık vb değerlendirilmelidir. Benzer şekilde dönemsel gökyüzü gezegen konumları ve doğum haritanızın aldığı etkiler de sağlık ve güzellik için önemlidir. Yakın gelecekte astrolojinin bu sektörde daha sık kullanılacağını ve çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Astrolojinin en eski uzmanlık alanlarından olan Tıbbi Astroloji, sağlığın yanı sıra güzellik için de bize sayısız bilgi sunuyor. Bu bilgiler Astro Psikoloji ve Ruhsal Astroloji ile harmanlanıp okunursa zamanı durdurmak, hatta geri çevirmek mümkün olabilir.

2020 yılı hızlı yaşlandırıyor, dikkat!

Tarihe damga vuran bir yılın ilk yarısını tamamladık. Sağlık konusunun birinci öncelik haline geldiği bu yıl, küresel anlamda sert geçiyor. Covid-19, ekonomik kriz, doğal afet derken stres unsurunun başrolde olduğu bir dönem yaşıyoruz. Stres rahatsızlıkları tetikleyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Yıl boyunca Oğlak burcunda yer alan gezegen toplaşması, bu burcun yönettiği vücut bölümlerinden Cilt, Saç, Dişler ve Kemikler için yoğun yıpratıcı etkilere sebep oluyor. Oğlak burcunun yönetici gezegeni Satürn, namı diğer Zamanın Efendisi, yaşlanma sürecini en çok etkileyen gök cismi olabilir. Üstelik bu dönem Satürn Retro harekette ilerliyor. Bir gezegen retro harekette iken problemli yanlarını ortaya koyma eğilimindedir. 29 Eylül’e kadar retro hareketi sürecek olan Satürn, bu aylarda bizi daha da hızlı yaşlandırabilir. Zorlu gezegen konumlarının ve açılarının olduğu dönemlerde önlem almak, ek bakımlar yapmak, takviyeler kullanmak yıpratıcı etkileri hafifletecektir. Dolayısıyla bu dönem cilt ve saç bakımına önem vermenizi öneririm. Gelecek haftalarda bakımlara/ kürlere/diyete başlamak için uygun zamanlar, estetik operasyonlar için önerilen dönemler, detoks için ideal günler, ve diğer Astro Estetik önerileri ile bu ekte buluşacağız. Sağlıklı ve güzel günler diliyorum.

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.