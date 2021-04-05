Antiaging astroloji ve menopoz

Menopoz, kelime olarak Yunanca “men” (Ay) ve “pause” (durmak) sözcüklerinden türetilmiştir. Yüzyıllardır ay döngüleri ve adet dönemlerinin ilişkisi üzerine bilimsel çalışmalar yapılmış, yazılar yazılmıştır. Bu iki döngü arasındaki bağlantı 21.yüzyılda da ilgi çekmeye devam ediyor.

Kadın ve Ay – Eşzamanlılık

Adet dönemi, tıpkı yeni aydan hilal’e kadar Ay'ın evreleri gibi döngüseldir ve eşzamanlı olarak 28-29 gün sürer. Yapılan sayısız çalışmaya göre, eski dönemlerde kadınların adet dönemi, genel olarak ay döngüsü ile eşzamanlı seyredermiş. Yani yeniayda adet gören kadın, dolunay fazında üreme için en verimli zaman olan yumurtlama dönemini yaşarmış. Modern yaşamla beraber bu eşzamanlılık bozulmuş, dolunayda ya da ay büyürken adet gören kadın sayısı artmış. Bunun başlıca nedenlerinden biri insanların ay ışığı, yıldızların aydınlığı gibi doğal ışıklardan uzaklaşması, yapay ışık ve telefon tablet kullanımı ile sirkadiyen ritmini bozmuş olması diye düşünülüyor.

Orta yaş krizi

40’lı yaşlarda başlayan ve “orta yaş krizi” olarak nitelendirilen dönemin perde arkasında astrolojik döngüler vardır. Gökyüzündeki yavaş hareket eden gezegenlerin doğum haritamızdaki konumlarına yaptığı sert açıların kombinasyonu bu dönemi oluşturur. Satürn-Satürn karşıtlığı, Uranüs-Uranüs karşıtlığı, Neptün-Neptün karesi, Plüton-Plüton karesi, 36-45 yaş aralığına damgasını vuran etkiler yaratabilir. Bu zorlu açılar yaşamda dönüşümler yarattığı gibi kadın sağlığı için çok önemli bir dönem olan menopozu da başlatabilir. Menopoz dönemini 3 evreye bölersek, 42-44 yaşlarında Uranüs-Uranüs karesi, 51 yaş civarında Kiron dönüşü, 59 yaşında Satürn 2.dönüşü bu evrelere önemli çentikler atar.

Menopoz ve cilt

Menopoz döneminde östrojen seviyesi azalır, bu düşüş cildin hızlı yaşlanmasına neden olabilir. Cilt incelir, sarkar, kırışıklıklar meydana gelir. Yaşlanıyor olmakla karşı karşıya gelen kadın psikolojik olarak da olumsuz etkilenip yaşlanma hızını arttırabilir.

Oysa menopoz dönemini sağlıklı ve genç kalarak geçirebiliriz. Yukarıda belirttiğim orta yaş krizi dönemini ne kadar bilinçli geçirebilirsek erken menopozu engellemek de mümkün olabilir. Bu konuda bazı önerilerim var:

*Düzenli sağlık kontrolleri ve tahliller yaptırın. Hormonal değişimler gözlemlendiğinde hekim kontrolünde bu süreci geciktirici destekler alabilirsiniz.

*Cilt, vücut, saç bakımlarında antiaging (yaşlılık karşıtı) ürünler tercih edin. Düzenli bakımlarınızı ihmal etmeyin.

*Menopoz döneminde cilt kuruluğu artar, bu nedenle cildi besleyici, yağ salgısını dengeleyici bakım ürünleri kullanın. Bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Ayrıca çok sıcak banyolardan kaçının.

*Bu dönem cilt lekelerinde artış gözlemlenebilir. Özellikle ellerde… Leke açıcı serum ve kremleri günlük bakımlara dahil etmek, yaz kış güneş koruyucu kullanmayı alışkanlık haline getirmek faydalı olacaktır.

*Sirkadiyen ritmi dengelemek için sabah erken uyanın, güneşe bakın. Akşam geç saatlere kalmadan yapay ışıkları azaltın, telefon tablet tv üçlüsünden uzak durun.

En önemlisi de değişimi ve dönüşümü kucaklayın. Zorlu açıların sizi mahvetmek için değil, farkındalığınızı arttırmak için olduğunu bilin. Menopozun yaşlılık değil, bir dönemin bitişi yepyeni bir dönemin başlangıcı olduğunu da unutmayın.

Her yaşta sağlıklı ve genç kalın!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.