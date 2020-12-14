Antiaging Güneş Tutulması

Tutulmanın yöneticisi Jüpiter, medikal astrolojide karaciğeri yönetir. Sağlıklı bir karaciğer her daim genç kalabilir, çünkü yaklaşık 6 ayda kendini tamamen yenileme özelliğine sahiptir. Vücudun kimya laboratuvarı olan karaciğer, vücuda giren besin, ilaç, toksin her şeyi filtre eder. Çok yoğun zararlı madde yüklemesi olduğu takdirde karaciğer, bunları yeterli derecede temizleyemez ve hasar görmeye başlar.

Cilt: Karaciğerin Aynası

Karaciğer rahatsızlığı cilt, saç ve tırnakları önemli derecede etkiler. Ciltte kızarıklık, kaşıntı, ürtiker, egzama vb rahatsızlıklar, tırnaklarda kalınlaşma ve deformasyon, saç dökülmesi karaciğer sorunlarını işaret ediyor olabilir. Hasar gören karaciğer cildi olumsuz etkiler, ciltte hızlı yaşlanma meydana gelir. Dolayısıyla karaciğer sağlığı, sağlıkla yaş almak ve genç bir görünüm için çok önemlidir.

Gökyüzüne dönersek, Pazartesi günü gerçekleşecek tutulmanın yöneticisi Jüpiter, cildi yöneten Oğlak burcunda Satürn ile kavuşuma doğru ilerliyor. Her ne kadar bu açı zorlu görünse de Satürn, içinde bulundukları burcun yöneticisi, yani mekanın sahibi, bir yandan zorlarken diğer yandan da destek oluyor. Jüpiter güzellik gezegeni Venüs ile de uyumlu açıda… Üstelik tutulma, gökyüzü doktoru olarak bilinen Ras Alhague adlı sabit yıldızla birleşiyor. Bu yıldız, hasar gören şeylerin onarılmasını, iyileşmeyi destekliyor.

Gökyüzünün mesajını şöyle okuyabiliriz: Sağlıklı bir karaciğer, genç kalmak için en etkili anahtarların başında geliyor!

Gençleşmek, güzelleşmek için karaciğer sağlığına önem vermemiz gerek! Güneş tutulmasının etkisi yaklaşık bir yıl sürer. Özellikle bu yıl karaciğerimizi yormaz, destekler ve gerektiğinde kontrollerini yaptırarak önlem alırsak gökyüzünün onarıcı etkilerinden maksimum düzeyde fayda görebiliriz.

İşlenmiş gıdalar, fazla şeker, aşırı alkol tüketimi, dengesiz beslenme, kontrolsüz ilaç veya takviye kullanımı, mantar vb gıda zehirlenmeleri, yeterli su içmeme ve düzensiz uyku, karaciğere hasar veren faktörlerin başında gelir. Tüm bunlar erken yaşlanmanın da en temel sebepleridir.

Hygeia – Dubhe

Tutulma anında sağlık asteroidi Hygeia, Dubhe sabit yıldızıyla kavuşuyor. Sağlık konusunda güçlü besleyici ama bir o kadar da sert enerjilerin devrede olduğunu söyleyebiliriz. Sağlığımızı korumak, rahatsızlıklarımız varsa onarmak için atacağımız adımlar olumlu ve kalıcı sonuçlar doğuracaktır. Eğer dikkat etmezsek de hasar büyük olabilir, dikkat!

Estetik Kraliçesi Venüs Yay Burcuna geçiyor!

Venüs 15 Aralık Salı günü Jüpiter yönetimindeki Yay burcuna geçiyor. 8 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek olan güzellik gezegeni, yukarıda bahsi geçen konuların altını çizecek. Özellikle bu dönem karaciğeri dinlendirmek ve beslemek, güzellik için çok önemli olacak.

Venüs Yay’da iyimser etkisi ile kendimizi ve çevremizi daha çok beğenmemizi sağlayacak. Kişi kendi ile barışık olursa güzelleşir, Venüs bu görüşü de destekleyecek.

Ayrıca Venüs’ün Yay burcu seyahati, estetik alanında çalışan profesyonellere global eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı sunabilir. Pandemi nedeniyle seyahatlerin kısıtlandığı günümüzde online eğitimlerin önemi giderek artıyor. 21 Aralık’ta Kova burcunda gerçekleşecek Jüpiter Satürn kavuşumu ile dijitalleşme hayatımızda çok daha önemli bir yer alacak. Gelecek hafta “Dijital Güzellik” yazımda estetik alanındaki etkilerini paylaşacağım.

Güneş Tutulması sağlık, güzellik ve bereket getirsin!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.



