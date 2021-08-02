Antiaging Juno

“Özgürlük ile Aşk,

Bana bu ikisi gerek!

Aşkım için hayatımı,

Özgürlük uğruna aşkımı feda ederim.”

Sandor Petöfi – Macar şair

Gökyüzünün çöpçatanı Juno, 2 Ağustos Pazartesi günü, Yay burcunda Nisan ayından beri süregelen retro hareketini sonlandırıp direkte dönmek üzere durağanlaşıyor ve 4 Ağustos’ta direkte dönüyor. Juno Yay’da ilişkilerde özgürlük ister. İyimserdir. Entelektüel paylaşımlar, derin bilgi alışverişi, yabancı kültürlere merak, seyahat, bilinmeyen yerler ve lezzetler her zamankinden daha çok etkileyicidir. Retro hareketteyken bunları daha sınırlı şekilde paylaşmaya imkân tanıyan Juno, direkte dönünce ilişkilerde bu konuların önemini daha da arttıracak.

Antiaging?

İlişkilerimiz yaşam boyu fiziksel ve psikolojik sağlığımızı yakından etkiler. Güçlü ve sağlıklı bağlar, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, sorunlu ilişkiler bizi güçten düşürür. Zorunlu yalnızlık diye adlandırdığım bir durum var. Yalnızlık bir tercih ise eğer o zaman kişiyi olumsuz etkilemeyebilir. Ancak ilişki kurmak isterken yalnızlığa mahkûm kalan, zorunlu yalnız kişilerde dramatik sonuçlar gözlemlenebilir. Uyku düzeninin bozulması, kan basıncının yükselmesi, stres hormonu olan kortizol salgısının artışı vb durumlar ortaya çıkabilir. Tümü sağlığı olumsuz etkiler ve hızlı yaşlandırır.

Juno’nun bu hafta direkte dönüşü ile ilişkilerimizde ne istediğimizi, neye ihtiyaç duyduğumuzu daha net göreceğiz ve bu konuda gerekli adımları atmamız kolaylaşacaktır. Her tür ikili ilişkiyi düzene sokmak, vücut kimyamızı dengeleyecek, sonuç olarak erken yaşlanmayı önleyici etki yaratacak.

Oksitosin Gençleştirir

Yapılan bilimsel araştırmalara göre bağ kurmaya yarayan, aşk hormonu olarak da bilinen oksitosin yaşlanma karşıtı özelliklere sahip…

California Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmaya göre, Oksitosin sosyal ve fiziksel etkileşimler sırasında yatıştırıcı ve rahatlatıcı hisler yaratıyor, yaşlanan kasların onarımında da büyük etki sağlıyor. Bu nedenle oksitosini sadece aşk hormonu değil etkili bir yaşlılık karşıtı hormon olarak da tanımlayabiliriz.

Bir güzel haber daha, oksitosin aynı zamanda yağ yakımında da etkili. Yani kilo verme ve kilo kontrol üzerinde söz sahibi… Aşk, ilişkiler ve kurulan bağlar, ruhu olduğu kadar vücudu da şekillendiriyor.

Juno’nun Yay burcundaki seyahatine direkt hareketle devam etmesi, mevcut ilişkilere iyimserlik getirebilir. Yalnız kalplere de yeni arkadaşlıklar hediye edebilir. Yeter ki özgürlük temasının önemi unutulmasın. Ve ilişkiler erken yaşlandıran stresli bağlar yerine gençlik aşısı haline gelsin.

Sağlıklı ve sevgi dolu günler dilerim.

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.