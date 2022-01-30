Bebekler, yüksek ateşe neden olan enfeksiyonlar, iltihaplı hastalıklar gibi birçok hastalıktan dolayı antibiyotik kullanmak zorunda kalabilirler. Antibiyotik kullanan bebeklerde de bazı şikayetler meydana gelebilir. Bunlardan en yaygın görüleni ishal. Peki, bebeklerde antibiyotik ishal yapar mı? Neden yapar? Antibiyotik ishali ne kadar sürer? Ne zaman geçer?

ANTİBİYOTİK, BEBEKLERDE İSHAL YAPAR MI?

Antibiyotikler bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilen antibakteriyellerdir. Penisilin ve amoksisilin gibi antibiyotikler bakterileri öldürürken, eritromisin gibi antibiyotikler ise bakteriyel protein sentezini engelleyip, bakterilerin çoğalmasını önlemiş olurlar. Penisilin antibiyotiği bebeklerde ve çocuklarda ciddi alerjik reaksiyonun en sık karşılaşılan nedenidir. Bebeğiniz antibiyotik kullanıyorsa alerjik reaksiyon ortaya çıkıp aşağıdaki belirtilerle karışılabilirsiniz. Bebeklerdeki antibiyotik alerjisinin en sık karşılaşılan belirtisi ishaldir.

BEBEKLERDE ANTİBİYOTİK ALERJİSİ BELİRTİSİ

Kusma

İshal

Ciltte döküntüler

Pişik

Yüzde, dudakta, dilde ve boğazda şişme

Hapşırık

Karın ağrısı

Baş dönmesi

Mide krampı

Pamukçuk

İştahsızlık

Huzursuzluk

İshal bebeklerde ve yetişkinlerde antibiyotik alerjisinin en sık karşılaşılan semptomudur. Antibiyotiklerin işlevi vücuttaki bakterileri öldürmektir ve maalesef bakterileri öldürürken gastrointestinal sistemde mevcut vücudun iyi bakterilerinden bazılarını da yok ederler. Ünlü çocuk doktoru Dr. William Sears antibiyotik kullanımında ishalin antibiyotiğin yararlı bakterileri de öldürmesinden kaynaklandığını bildiriyor. İshal gibi gastrointestinal rahatsızlık yaşayan bebeğin iştahsızlık görülmesi de gayet doğaldır. Bebeğiniz ishal olduğunda onu sık sık emzirip sıvı kaybını önleyebilirsiniz. Bebeklerde antibiyotik ishali en fazla 1 hafta sürer. Antibiyotik alerjisi olarak bebekte ishal meydana geldiyse, durumu mutlaka doktorunuza bildirin.

Bebeklerde antibiyotik alerjisi bebeğinizin bağışıklık sisteminin antibiyotikte bulunan bir maddeyi tehlike olarak algılayıp vücudun histamin salgılamasıyla meydana gelir. Histamin salınımı kan damarlarının genişlemesi, kılcal damarlarda sıvı kaybı ve bölgesel şişliklere neden olur. Antibiyotik alerjisi belirtisi olarak bebekte dudaklarda, göz çevresinde, boğazda şişlik gibi semptomlar gözlemlenebilir.

Bebeklerde antibiyotik alerjisi sonucu ciltte döküntüler, mantar, kaşıntı, kurdeşen, üritker gibi cilt sorunları meydana gelmesi de sık rastlanılan bir durumdur. Bu cilt alerjileri bebeğiniz antibiyotik almayı kestikten sonra bile ortaya çıkabilir.

Bebeğiniz antibiyotik kullanımından sonra nefes almada güçlük, boğaz şişliğinden dolayı yutkunamama, aşırı salya, dudak, dil, eklem bölgelerinde şişme gibi sağlık sorunları yaşıyorsa vakit kaybetmeden 112 acili arayıp yardım istemelisiniz.

BEBEKLERDE ANTİBİYOTİK ALERJİSİ NASIL GEÇER?

Çocuk doktorunuza tekrar başvurmalısınız, doktor, bebekte alerjiye neden olan antibiyotiği kesip, muadili olan bir ilaç reçete edecektir.

Bebekte antibiyotikten sonra ciltte döküntüler meydana geldiyse doktor antibiyotik krem veya ilaç kullanımını önerebilir.

Antibiyotik kaynaklı şiddetli reaksiyonlar ise steroid ve / veya ve epinefrin enjeksiyonu ile tedavi edilmesi gerekebilir.



