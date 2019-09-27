Antibiyotiklerle ilgili korkutan uyarı

Bakterilerin mutasyon geçirip antibiyotiğe daha dirençli hale geldiği biliniyor. Antibiyotik direnci iyileşme sürecini geciktiriyor. Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotik direncinin insan sağlığı için en büyük tehditlerden biri olduğunu açıklamıştı.

YENİ TEHDİT

İngiliz Newcastle Üniversitesi’nde yapılan araştırma, bakterilerin antibiyotiğe direnmelerinin yanı sıra onlardan şekil değiştirerek kaçtığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre; bakteriler, antibiyotikle karşılaştığında şekil değiştiriyor ve hücre duvarını hücrenin içine gizliyor.

ŞEKİL DEĞİŞTİRİYORLAR

Böylece direnci düşüyor fakat antibiyotikler, bakteriyi tanımadığı için saldırmıyor. Bu da ilaçların işe yaramamasına yol açıyor.