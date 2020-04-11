Cumartesi Postası Antidepresan yerine geçecek 100 şarkı

Antidepresan yerine geçecek 100 şarkı

Cumartesi Postası

Antidepresan yerine geçecek 100 şarkı

Depresif ruh halinin kimseye yararı yok, ilkbaharın taze enerjisi hepimize iyi gelecek. Güneş kendini gösterse de biraz daha dişimizi sıkacağız. Pandemi sona erene kadar ilkbaharın gelişini evlerimizden kutlayacağız. Türkiye’nin en ünlü DJ’leri sizler için moralinizi yükseltecek 100 şarkılık keyifli bir liste hazırladı. Müziğin sesini sonuna kadar açın ve gelecek güzel günler için dans edin! Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr

11 Nisan 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

50 yabancı şarkı

1- Sovax - Somebody

2- Oliver Koletzki - Fire in the Jungle

3- Aristofreeks - Good Times (Aristo Club)

4- Koop - Island Blues

5- L’Impératrice - Agitations Tropicales

6- Adriano Celentano - Confessa (DJ Gonzalez Remix)

7- Semino Rossi - Cantinero De Cuba (Dim Zach Edit)

8- Polo&Pan - Canopée

9- Titiyo - Come Along

10- Gilbert Montagné - Just For Tonight

11- Gloria Gaynor - I Will Survive

12- London Grammar - Hey Now (Newman Remix)

13- Tim Green - Vacation to Life (Original Mix)

14- Blackchild (ITA) - Sexy Thing (Original Mix)

15- Luigi Rocca&Mescal Kids - Touch (Original Mix)

16- Cloonee - Like What? (Original Mix)

17- Avraam Russo - La Amo

18- Cameron Cartio feat. Khaled - Henna

19- Kendji Girac - Tous Les Mêmes

20- Manuel Malou feat. Pedro Sierra - Melodias Para Ti

21- Chico & The Gypsies feat. Tony Carreira - Amigo

22- Dua Lipa - Physical

23- Purple Disco Machine - Body Funk

24- Tones And I - Dance Monkey

25- İlkay Şencan, Era Istrefi, Arash - No Maybes

26- Hakan Kabil feat. Lara B - More Than Your Love

27- Bob Marley - Get Up Stand Up (Live in Boston)

28- R.E.M. - Losing My Religion

29- Queen - Is This the

30- John Lennon - Imagine (2010 Mix)

31- Fleetwood Mac - Don’t Stop

32- Eurythmics - I Saved the World Today

33- Mathame - Skywalking

34- Yüksek - Do Beijo feat. Processman&Henriq ch

35- Helen Reddy - Hit the Road Jack (Jay-K’s ReWork)

36- Villes Wax - Chose De Deux

37- Space Motion - Right On (Original Mix)

38- Elvis Presley - Jailhouse Rock

39- Peggy Gou - Starry Night (Original Mix)

40- George Michael - Careless Whisper

41- Barbatuques - Baiana (Pablo Fierro Edit)

42- Buena Vista Social Club - Chan Chan

43- Coldplay - Viva La Vida

44- JKriv feat. Adeline - Vertigo

45- Freiboitar - There Must be Something

46- Erdinc Erdogdu - Good Intentions

47- DJ Koze - Pick Up

48- Silver Convention - Get up and Boogie

49- Midland - Final Credits

50- Fouk - Heavy on the Bacon

50 Türkçe şarkı

1- Sezen Aksu - Hoşgörü

2- MFÖ - Diday Diday Day

3- Kenan Doğulu - İlk Adımı Sen At

4- Athena - Senden Benden Bizden

5- Şenceylik - Kırıldı Vazo

6- Sertab Erener - Sakin Ol

7- Yaşar - Kuşlar

8- Cem Karaca - Raptiye Rap Rap

9- Ayna - Gittiğin Yağmurla Gel

10- Nazan Öncel - Gidelim Buralardan

11- Kalben - Çek

12- Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış (Emre Gören Remix)

13- Erkin Koray - Razıyım

14- Candan Erçetin - Elbette (İlker Akman Club Mix)

15- İlhan Şeşen - Ellerimde Çiçekler (Valeron Remix)

16- Ezginin Günlüğü - Düşler Sokağı (Kurt Adam Edit)

17- Ajda Pekkan - Eğlen Güzelim

18- Bülent Ortaçgil - Normal

19- Tanju Okan - Koy Koy Koy

20- Barış Manço - Yine Yol Göründü Gurbete

21- Nino Varon - Dans Et

22- Sinem - Yağmur (Dream Mix)

23- Evrencan Gündüz - Bulutlar Gidin

24- Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

25- Tuğba Özerk - Hergele

26- Ayşe Hatun Önal - Efsane

27- Jabbar - Beni Sen Anlardın En Çok

28- Fikri Karayel - Bir Şey Var

29- Bedük - RAKS

30- Yalın - Deme Bana Yokum

31- Gökhan Türkmen - Taş (Hakan Kabil Remix)

32- Müge Zümrütbel - Baksana Talihe

33- İstanbul Girls Orchestra - Boşvermişim Dünyaya

34- Gökçe Bahadır - Aşkın Kanunu

35- Zeliha Sunal - Aldatıldık

36- Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz

37- Ziynet Sali - Olmaz Olsun

38- Serkan Çağrı - Radio Prizren

39- Levent Yüksel - Dedikodu

40- Adamlar - Zombi

41- Ceylan Ertem - Adem Olan Anlar

42- Teoman - Uykusuz Her Gece

43- Mustafa Sandal - Kim Bilir Kim

44- Adamlar - Zombi

45- Ajda Pekkan - Ah Ne Günler (Dim Zach Edit)

46- Demet Akalın&Işın Karaca&Deniz Seki& Cansu Kurtçu - Alâ

47- Buray - İstersen

48- Jehan Barbur - Gidersen

49- Gazapizm - Yaşanırsa Diye

50- Melek Mosso - Sarıla Sarıla

Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder