Antidepresan yerine geçecek 100 şarkı
Depresif ruh halinin kimseye yararı yok, ilkbaharın taze enerjisi hepimize iyi gelecek. Güneş kendini gösterse de biraz daha dişimizi sıkacağız. Pandemi sona erene kadar ilkbaharın gelişini evlerimizden kutlayacağız. Türkiye’nin en ünlü DJ’leri sizler için moralinizi yükseltecek 100 şarkılık keyifli bir liste hazırladı. Müziğin sesini sonuna kadar açın ve gelecek güzel günler için dans edin! Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
11 Nisan 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
50 yabancı şarkı
1- Sovax - Somebody
2- Oliver Koletzki - Fire in the Jungle
3- Aristofreeks - Good Times (Aristo Club)
4- Koop - Island Blues
5- L’Impératrice - Agitations Tropicales
6- Adriano Celentano - Confessa (DJ Gonzalez Remix)
7- Semino Rossi - Cantinero De Cuba (Dim Zach Edit)
8- Polo&Pan - Canopée
9- Titiyo - Come Along
10- Gilbert Montagné - Just For Tonight
11- Gloria Gaynor - I Will Survive
12- London Grammar - Hey Now (Newman Remix)
13- Tim Green - Vacation to Life (Original Mix)
14- Blackchild (ITA) - Sexy Thing (Original Mix)
15- Luigi Rocca&Mescal Kids - Touch (Original Mix)
16- Cloonee - Like What? (Original Mix)
17- Avraam Russo - La Amo
18- Cameron Cartio feat. Khaled - Henna
19- Kendji Girac - Tous Les Mêmes
20- Manuel Malou feat. Pedro Sierra - Melodias Para Ti
21- Chico & The Gypsies feat. Tony Carreira - Amigo
22- Dua Lipa - Physical
23- Purple Disco Machine - Body Funk
24- Tones And I - Dance Monkey
25- İlkay Şencan, Era Istrefi, Arash - No Maybes
26- Hakan Kabil feat. Lara B - More Than Your Love
27- Bob Marley - Get Up Stand Up (Live in Boston)
28- R.E.M. - Losing My Religion
29- Queen - Is This the
30- John Lennon - Imagine (2010 Mix)
31- Fleetwood Mac - Don’t Stop
32- Eurythmics - I Saved the World Today
33- Mathame - Skywalking
34- Yüksek - Do Beijo feat. Processman&Henriq ch
35- Helen Reddy - Hit the Road Jack (Jay-K’s ReWork)
36- Villes Wax - Chose De Deux
37- Space Motion - Right On (Original Mix)
38- Elvis Presley - Jailhouse Rock
39- Peggy Gou - Starry Night (Original Mix)
40- George Michael - Careless Whisper
41- Barbatuques - Baiana (Pablo Fierro Edit)
42- Buena Vista Social Club - Chan Chan
43- Coldplay - Viva La Vida
44- JKriv feat. Adeline - Vertigo
45- Freiboitar - There Must be Something
46- Erdinc Erdogdu - Good Intentions
47- DJ Koze - Pick Up
48- Silver Convention - Get up and Boogie
49- Midland - Final Credits
50- Fouk - Heavy on the Bacon
50 Türkçe şarkı
1- Sezen Aksu - Hoşgörü
2- MFÖ - Diday Diday Day
3- Kenan Doğulu - İlk Adımı Sen At
4- Athena - Senden Benden Bizden
5- Şenceylik - Kırıldı Vazo
6- Sertab Erener - Sakin Ol
7- Yaşar - Kuşlar
8- Cem Karaca - Raptiye Rap Rap
9- Ayna - Gittiğin Yağmurla Gel
10- Nazan Öncel - Gidelim Buralardan
11- Kalben - Çek
12- Ferdi Özbeğen - Gülmek İçin Yaratılmış (Emre Gören Remix)
13- Erkin Koray - Razıyım
14- Candan Erçetin - Elbette (İlker Akman Club Mix)
15- İlhan Şeşen - Ellerimde Çiçekler (Valeron Remix)
16- Ezginin Günlüğü - Düşler Sokağı (Kurt Adam Edit)
17- Ajda Pekkan - Eğlen Güzelim
18- Bülent Ortaçgil - Normal
19- Tanju Okan - Koy Koy Koy
20- Barış Manço - Yine Yol Göründü Gurbete
21- Nino Varon - Dans Et
22- Sinem - Yağmur (Dream Mix)
23- Evrencan Gündüz - Bulutlar Gidin
24- Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var
25- Tuğba Özerk - Hergele
26- Ayşe Hatun Önal - Efsane
27- Jabbar - Beni Sen Anlardın En Çok
28- Fikri Karayel - Bir Şey Var
29- Bedük - RAKS
30- Yalın - Deme Bana Yokum
31- Gökhan Türkmen - Taş (Hakan Kabil Remix)
32- Müge Zümrütbel - Baksana Talihe
33- İstanbul Girls Orchestra - Boşvermişim Dünyaya
34- Gökçe Bahadır - Aşkın Kanunu
35- Zeliha Sunal - Aldatıldık
36- Güliz Ayla - Olmazsan Olmaz
37- Ziynet Sali - Olmaz Olsun
38- Serkan Çağrı - Radio Prizren
39- Levent Yüksel - Dedikodu
40- Adamlar - Zombi
41- Ceylan Ertem - Adem Olan Anlar
42- Teoman - Uykusuz Her Gece
43- Mustafa Sandal - Kim Bilir Kim
44- Adamlar - Zombi
45- Ajda Pekkan - Ah Ne Günler (Dim Zach Edit)
46- Demet Akalın&Işın Karaca&Deniz Seki& Cansu Kurtçu - Alâ
47- Buray - İstersen
48- Jehan Barbur - Gidersen
49- Gazapizm - Yaşanırsa Diye
50- Melek Mosso - Sarıla Sarıla