AntiGravitiy Yoga modasına onlar da uydu

Britney Spears, Mariah Carey ve Rihanna; AntiGravitiy Yoga'nın öncüleri arasında. Türkiye’de ise Demet Akbağ ile Sadettin Saran sayesinde tanındı. Golf tutkunu olan Serra Tokar bu akıma kayıtsız kalamadı ve ders almaya başladı. Petek Ertüre de eğitmen Tuba Yalçın yönetiminde AntiGravitiy Yoga tutkunlarının arasına katıldı. Şevval Şahin de evde yoga yapıyor.

İşte 5 faydası