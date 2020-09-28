Magazin AntiGravitiy Yoga modasına onlar da uydu

AntiGravitiy Yoga modasına onlar da uydu

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AntiGravitiy Yoga modasına onlar da uydu

Yerçekimine meydan okuyan AntiGravitiy Yoga hem dünyada, hem Türkiye’de hızla yayılmaya devam ediyor.

28 Eylül 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Britney Spears, Mariah Carey ve Rihanna; AntiGravitiy Yoga'nın öncüleri arasında. Türkiye’de ise Demet Akbağ ile Sadettin Saran sayesinde tanındı. Golf tutkunu olan Serra Tokar bu akıma kayıtsız kalamadı ve ders almaya başladı. Petek Ertüre de eğitmen Tuba Yalçın yönetiminde AntiGravitiy Yoga tutkunlarının arasına katıldı. Şevval Şahin de evde yoga yapıyor.

İşte 5 faydası

  • Omurgadaki baskıyı azaltıyor.
  • Esnekliği artıyor, kasları rahatlatıyor.
  • Konsantrasyonu artırıp zihni boşaltıyor.
  • İplere asılarak ters dönüldüğü zaman mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardım ediyor.
  • Merkezi sinir sistemine olumlu etki yapıyor.

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