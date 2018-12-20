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Antik kentte kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü

İzmir’deki Notion Antik Kenti’nde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

20 Aralık 2018, Perşembe 16:30 Son Güncelleme:
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Antik kentte kaçak kazı yapanlara jandarmadan suçüstü

İzmir Menderes'te jandarma, Notion Antik Kenti’nde devriye görevi yaptığı sırada bir grup şüphelinin kazı yaptığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan M.K., M.A. ve A.Y. ile gözcülük yaptığı belirlenen C.K., L.Ç. ve E.Ç’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı dedektör, kazma ve küreklere el konuldu.

DEFİNE ARIYORLARMIŞ

Yapılan aramada Roma dönemine ait 19 sikke, 3 kurşun ağırlık, 3 bronz çivi, 1 bronz ok ucu, 1 demir anahtar ve 1 kurşun sapan taşı ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Selçuk Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemleri için jandarmaya götürülen şüphelilerin ilk ifadesinde define aramak için kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.


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