Antioxidant Arındırıcı Yüz Temizleme Köpüğü, içeriğindeki faydalı bileşenler ile ciltteki gözeneklerin kirden arınmasını sağlıyor. Alkol ve paraben içermeyen ürün cildi gerginleştirip kurutmadan temizliyor, cildin ışıltılı ve canlı görünmesine yardımcı oluyor. Antioxidant 2’si 1 Arada Arındırıcı Temizleyici Yüz Maskesi, gözeneklerde biriken kiri derinlemesine temizlemeye ve cilt bariyerinin güçlenmesine destek oluyor. Hem temizleyici hem de yüz maskesi olarak kullanılan ürün sadece 3 dakikada cildin nemlenmesini destekliyor.

Günlük cilt temizliğinin en önemli adımlarından biri olan tonik uygulaması, Pure Beauty ile hazza dönüşüyor. Antioxidant Arındırıcı Tonik, ciltteki tüm kir kalıntılarını derinlemesine temizlemeye, cildi sıkılaştırmaya ve yenilenmiş bir his kazandırmaya yardımcı oluyor.

Antioxidant ile bakım zamanı

Antioxidant Canlandırıcı Yüz Bakım Serumu, uzun süren nemlendirme etkisiyle cildin pürüzsüz, yumuşak ve canlı bir görünüme kavuşmasına destek oluyor. Antioxidant Aydınlatıcı Yüz Bakım Losyonu ise ince çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltmaya ve GKF 20 ile güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlamaya yardımcı oluyor.

Antioxidant Yenileyici Gece Bakım Kremi, uyurken cilt bariyerinin güçlenmesini, cildin esnek ve canlı görünmesini hedefliyor. Antioxidant Canlandırıcı Göz Çevresi Bakım Jeli, göz çevresindeki çizgilerin görünümünü yumuşatmaya yardımcı olurken göz çevresinin daha canlı ve dinamik görünmesinde rol oynuyor.

Her an yanınızda

Evde geçirilen vakitte kendini iyi hissetmek için makyaj yapmak güzel aktiviteler arasında yer alıyor. Tabii bu makyajın aynı zamanda temizliği de bir o kadar önemli. Cilt bakımı düzgün bir makyaj temizliğine de dayanıyor. Pure Beauty’nin Antioxidant Makyaj Temizleme Mendilleri, dudak, yüz ve gözdeki suya dayanıklı makyajı dahi derinlemesine temizlemeye yardımcı oluyor. Cildi kurutmadan ve tahriş etmeden temizleyen mendiller cilde aynı zamanda bakım yapıyor.