Antoine Griezmann ayrılığı açıkladı

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in yıldızı Antoine Griezmann, takımdan ayrılacağını açıkladı. Fransız yıldız "İnanılmaz 5 yıl geçirdim. Her şey için çok teşekkür ederim, kalbimde taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Antoine Griezmann açıklama öncesi kulüp başkanı Angel Gil Marin ve teknik direktörü Diego Simeone ile görüşerek ayrılmak istediğini dile getirmişti.

Fransız yıldız Griezmann’ınserbest kalma maddesi 125 milyon Euro. Barcelona kulübü, bu ücreti ödeyerek Antoine Griezmann ile 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.