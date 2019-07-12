Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Barcelona'ya transferi, sözleşmesindeki 120 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesinde yaşanan sorun yüzünden gerçekleşmemişti.

Griezmann'ın avukatı Servan Karian'ın transfer harekete geçti. Karian, gerekli bedeli ödemek üzere La Liga ofisine giriş yaptığı sırada çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrası transferin artık resmiyet kazanması beklenirken o açıklama geldi..

Barcelona'nın 28 yaşındaki futbolcunun transferini gerçekleştirdi. Katalan ekip Twitter hesabından transferi böyle duyurdu.



