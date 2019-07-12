Antoine Griezmann için pes etmiyorlar!

Barcelona’nın Griezmann ile 5 sezonluk sözleşme imzalayacağını duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yayımlayan Atletico Madrid, Fransız futbolcunun serbest kalma bedeli olarak ödediği 120 milyon euronun yeterli olmadığını belirtti.

SERBEST KALMA BEDELİ 120 MİLYON EURO

Atletico Madrid, Griezmann’ın serbest kalma bedelinin 120 milyon euro değil 200 milyon avro olduğunu vurgulayarak, Barcelona’dan kalan 80 milyon avroyu ödemesini istedi.

Griezmann’ın avukatları aracılığıyla La Liga kurumuna giderek Barcelona’dan aldığı parayla 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödediği belirtilen açıklamada, Katalan kulübü ile Fransız futbolcu arasındaki anlaşmanın aslında 14 Mayıs’ta yapıldığını, o tarihte de Griezmann’ın serbest kalma bedelinin 200 milyon avro olduğu savunuldu.

Yıldız oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 1 Temmuz itibarıyla 200 milyon eurodan 120 milyon euro'ya inmesine rağmen, Barcelona’yla yapılan anlaşmanın bu tarihten önce olduğuna dair bilgiler olduğunu kaydeden Atletico Madrid, kulübün haklarını ve meşru çıkarlarını savunmak için gerekli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Barcelana Kulübü, Griezmann’ın avukatları aracılığıyla 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini La Liga kurumuna ödemesinin ardından resmi bir açıklama yaparak, Fransız futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağını ilan etmişti.

AA