Evinizde bitki beslemeyi seviyor ve besleyeceğiniz bitkinin bakımı kolay olsun istiyorsanız işe antoryum çiçeği ile başlayın. Peki, antoryum çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Antoryum çiçeği hikayesi nedir? Antoryum çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

ANTORYUM ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Doğrudan güneş ışığı istemeyen bu bitki dolaylı ışıklardan da yararlanabilir.

Güneş ışığını gören kısımlar ışığa doğru bir eğilimde bulunur. Bu eğilmeleri engellemek için çiçeğin gölgede kalan kısımlarını belirli aralıklarla değiştirmeliyiz.

Çok fazla soğuk ve sıcak havada bırakmak çiçeğin yapraklarına ve köklerine zararlıdır.

Hava akımlarından kolay etkilenen antoryum bitkisini bu etkiden korunmalıdır.

Her bitki gibi zamanla topraktaki vitamin ve mineralleri tüketen bitkiye yılda en az bir kere vitamin ve mineral desteği sağlanmalıdır.

Saksı değişimi genellikle sıcak ayların başlangıcı olan mayısta yapılmalıdır.

Antoryum bulunduğu yerde başka cisimlerle temasta bulunmamalıdır.

Kış aylarında bitki aşırı soğuktan korunarak çok az sulanmalıdır.

Yaz aylarında ise bitkinin suya olan ihtiyacı artacağından bitkiye verilen suyun arttırılması gerekmektedir.

Su toprağın her tarafına ulaştırılmalıdır.

Bitkiyi sularken kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde, sulamalar aynı günde ve aynı miktarlarda su dökülmelidir.

Antoryumda çok büyük bir değişiklik görülmediği sürece sulanmada kullanılan kap, ölçü ve su miktarı değiştirilmemelidir.

Antoryum bitkisini yetiştirmede en önemli kural kış aylarında oda sıcaklığının 12 °C nin altında olmaması gerektiğidir.

Antoryum bitkisi genellikle yaz aylarında çiçek açar ve çiçeklerini kış aylarına doğru dökerek bir dinlenme sürecine girer.

Yılın belirli gününde sararmış veya çürümüş yaprakları makas yardımıyla budanmalıdır.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Anthurium, arum ailesinden gelir. Antoryum çiçeği olarak da bilinen bu bitki genel olarak kuyruk çiçeği, antoryum, flamingo çiçeği ve laceleaf adlarıyla da anılır. Kalp şeklindeki yaprak ve çiçekleriyle çok güzel görünür. Genellikle kırmızı renkte kocaman çiçekleri vardır. Beyaz, pembe, mor renkli çiçekleri olanlarına da rastlanır. Sıcak ve gölge, aynı zamanda nemli ortamları sever. Çiçeği kesildiği z<aman vazoda da uzun süre dayanır.



