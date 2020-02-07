Antoryum çiçeği nasıl yetişir? Antoryum çiçeği bakımı nasıl yapılır?
Ev dekorasyonun en güzel parçalarından olan antoryum çiçeği bakımı yapıldığında daha çok çiçek açar ve gürleşir. Evinizde antoryum çiçeği besliyorsanız ve antoryum çiçeği nasıl yetişir merak ediyorsanız yada antoryum çiçeği bakımı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız "antoryum çiçeği nasıl yetişir, antoryum çiçeği bakımı nasıl yapılır" haberimize göz atın.
07 Şubat 2020, Cuma 16:04 Son Güncelleme:
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Antoryum çiçeğinin farklı renkler mevcuttur. Ev dekorasyonunu tamamlayan güzelliği sayesinde oldukça tercih ediliyor. Eğer antoryum çiçeği nasıl yetişir merak ediyorsanız yada antoryum çiçeği bakımı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız "antoryum çiçeği nasıl yetişir, antoryum çiçeği bakımı nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Antoryum çiçeği nasıl yetişir? Antoryum çiçeği bakımı nasıl yapılır?
- Antoryum çiçeği rüzgar alan yerde yapraklarını dökebilir. Bu nedenle rüzgar almayan yerde yetiştirin.
- Güneş ışığını direkt almayı sevmez antoryum çiçeği. Işık alan ama direkt güneş ışığı almayan yerde besleyin.
- Kuzey cephesine bakan yerde yetiştiriyorsanız, haftada bir kereye mahsus ışık alan yere koymanızda fayda olacaktır. Yoksa yapraklarında sararma olacaktır.
- Antoryum çiçekleri solduktan sonra budama yapılabilir. Çiçeklerin budanan yerlerinin hava almasına engel olun. Bunun için budanan yerlere mum damlatabilirsiniz.
- Antoryum çiçeğinin toprağını Nisan veya Mayıs ayında değiştirin.