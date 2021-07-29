Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda dikkat çeken tokatla motive etme olayı için açıklama geldi. Görüntülerde Alman antrenör Claudiu Pusa'nın müsabaka öncesi Alman kadın judocu Martyna Trajdos'u tokatlayarak motive ettiği görülüyordu.





Trajdos, gereksiz tepki gösterildiğini söyleyerek, "Keşke farklı bir konuyla gündeme gelseydim. Bunlar, antrenörle aramızda olan ve onayımın olduğu bir ritüeldir. Hocam sadece maç öncesi daha iyi motive olmam için bu hareketleri yapıyor" dedi.

Antrenör Pusa ise konuyla ilgili "O hareketler, maç öncesi sporcumuzla aramızda yaşanan bir ritüeldir. Sporcumun maçı kaybettiği düşünülürse, yeterince sert davranmadığım ortaya çıkıyor" açıklamasını yapmıştı.



