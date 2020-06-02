AnTuTu'nun Mayıs 2020'de en iyi performans gösteren telefonları sıraladı
AnTuTu, her ay düzenli olarak yayınladığı en iyi telefonlar listesini güncelledi. Şirketin lisesine göre Mayıs ayında hem en iyi amiral gemisi hem de en iyi orta segment cihazlarda Oppo markası yer alıyor. Onur Binay/posta.com.tr
02 Haziran 2020, Salı 15:39 Son Güncelleme:
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AnTuTu'nun mayıs ayı için yayınladığı en iyi amiral gemisi telefonlar listesinin zirvesinde, Oppo’nun son amiral gemisi telefonu Find X2 Pro bulunuyor. Snapdragon 865'ten güç alan telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Geçtiğimiz aylarda duyurulan telefon, haziran ayında da listenin bir numarası olabilir. AnTuTu, bu akıllı telefona 604.123 ortalama puan veriyor.
Oppo Find X2 Pro, listede geçen ay da birinci sıradaydı. Telefo o dönem 607.147 puan almıştı.
AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi amiral gemisi telefonları şu şekilde:
Oppo Find X2 Pro
Oppo Find X2
Xiaomi Mi 10 Pro
Oppo Ace 2
iQOO Neo3
Redmi K30 Pro
iQOO 3
Realme X50 Pro
OnePlus 8 Pro
Vivo NEX 3S
Buna ek olarak AnTuTu, mayıs ayının en iyi orta segment telefonunun da Oppo’dan olduğunu açıkladı. Şirketin 5G destekli yeni telefonu Reno 3, mayıs ayının en iyi orta segment telefonu olarak listede yer aldı.
AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi orta segment telefonları şu şekilde:
Oppo Reno 3
Honor 30
Huawei Nova 7
Honor 30S
Hono X10
Huawei Nova 7 SE
Oppo Reno 3 Pro
Vivo S6
Vivo X30
Redmi K30