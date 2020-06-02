AnTuTu'nun mayıs ayı için yayınladığı en iyi amiral gemisi telefonlar listesinin zirvesinde, Oppo’nun son amiral gemisi telefonu Find X2 Pro bulunuyor. Snapdragon 865'ten güç alan telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Geçtiğimiz aylarda duyurulan telefon, haziran ayında da listenin bir numarası olabilir. AnTuTu, bu akıllı telefona 604.123 ortalama puan veriyor.

Oppo Find X2 Pro, listede geçen ay da birinci sıradaydı. Telefo o dönem 607.147 puan almıştı.

AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi amiral gemisi telefonları şu şekilde:

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2

Xiaomi Mi 10 Pro

Oppo Ace 2

iQOO Neo3

Redmi K30 Pro

iQOO 3

Realme X50 Pro

OnePlus 8 Pro

Vivo NEX 3S

Buna ek olarak AnTuTu, mayıs ayının en iyi orta segment telefonunun da Oppo’dan olduğunu açıkladı. Şirketin 5G destekli yeni telefonu Reno 3, mayıs ayının en iyi orta segment telefonu olarak listede yer aldı.

AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi orta segment telefonları şu şekilde:

Oppo Reno 3

Honor 30

Huawei Nova 7

Honor 30S

Hono X10

Huawei Nova 7 SE

Oppo Reno 3 Pro

Vivo S6

Vivo X30

Redmi K30