Antwerp - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

İlk 45 dakikayı Fenerbahçe 3-0 önde tamamladı.

İlk yarının son düdüğü çaldı.

Antwerp 0 - Fenerbahçe 3

28.dk: GOL Harika bir gol... İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mert Hakan'ın arka direğe havalandırdığı topa Berisha nefis bir vole vurdu ve topu ağlara yolladı.

Antwerp 0 - Fenerbahçe 2

15.dk: GOL Berisha'nın şık pasıyla topla buluşan Meyer sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Meyer, yerden uzak direğe doğru şık bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı.

Antwerp 0 - Fenerbahçe 1

9.dk: GOL! İrfan Can'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Mert Hakan, harika bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

1.dk: Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe...

İlk 11'ler

Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey.

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Meyer, Berisha.

Antwerp Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

23.00'te başlayan karşılaşma Exxen'den yayınlanıyor.