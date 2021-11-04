Antwerp - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oluyor.
04 Kasım 2021, Perşembe 22:11 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
İlk 45 dakikayı Fenerbahçe 3-0 önde tamamladı.
İlk yarının son düdüğü çaldı.
Antwerp 0 - Fenerbahçe 3
28.dk: GOL Harika bir gol... İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mert Hakan'ın arka direğe havalandırdığı topa Berisha nefis bir vole vurdu ve topu ağlara yolladı.
Antwerp 0 - Fenerbahçe 2
15.dk: GOL Berisha'nın şık pasıyla topla buluşan Meyer sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Meyer, yerden uzak direğe doğru şık bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı.
Antwerp 0 - Fenerbahçe 1
9.dk: GOL! İrfan Can'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Mert Hakan, harika bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.
1.dk: Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe...
İlk 11'ler
Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey.
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Meyer, Berisha.
Antwerp Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
23.00'te başlayan karşılaşma Exxen'den yayınlanıyor.