Futbol Antwerp - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Antwerp - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Futbol

Antwerp - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.

04 Kasım 2021, Perşembe 22:11 Son Güncelleme:
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İlk 11'ler

Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey.

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Meyer, Berisha.

Antwerp Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

23.00'te başlayacak karşılaşma Exxen'den yayınlanacak.

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