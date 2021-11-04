Antwerp - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.
04 Kasım 2021, Perşembe 22:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İlk 11'ler
Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey.
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Meyer, Berisha.
Antwerp Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
23.00'te başlayacak karşılaşma Exxen'den yayınlanacak.