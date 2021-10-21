Antwerp hangi ülkenin takımı? İşte, Royal Antwerp oyuncu kadrosu

Fenerbahçe, UEFA grup maçlarında kendi sahasında Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. 19.45’te başlayacak maçı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Heyecanla beklenen maçta Royal Antwerp’in oyuncu kadrosunun yanı sıra, kırmızı beyaz forma renklerine sahip Antwerp’in hangi ülkenin takımı olduğu da merak konusu oldu…

ANTWERP HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

21 Ekim Perşembe akşamı Fenerbahçe’nin konuğu olan Royal Antwerp FC, Belçika'da bulunan bir futbol kulübüdür.

1880 yılında Anvers şehrinde kurulan kulüp, maçlarını 16.649 kişilik Bosuil Stadyumu 'da oynamaktadır. Göztepe ile 1967 yılında Fuar Şehirleri Kupası'nda karşılaşan Antwerp, 1.turda 2-1 ve 0-0 lık sonuçlarla Göztepe'ye mağlup olmuştur. Aynı zamanda takım İngiliz Manchester United'ın pilot kulübüdür.

ROYAL ANTWERP OYUNCU KADROSU