Antwerp hangi ülkenin takımı? İşte, Royal Antwerp oyuncu kadrosu
Sarı lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, D Grubu’nda Royal Antwerp’i konuk edecek. Grupta, henüz galibiyet alamayan ve son sırada bulunan rakip takım için hazırlıklar devam ederken, pek çok futbol sever de Antwerp hangi ülkenin takımı? araştırması yapıyor…
21 Ekim 2021, Perşembe 16:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, UEFA grup maçlarında kendi sahasında Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. 19.45’te başlayacak maçı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Heyecanla beklenen maçta Royal Antwerp’in oyuncu kadrosunun yanı sıra, kırmızı beyaz forma renklerine sahip Antwerp’in hangi ülkenin takımı olduğu da merak konusu oldu…
ANTWERP HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
21 Ekim Perşembe akşamı Fenerbahçe’nin konuğu olan Royal Antwerp FC, Belçika'da bulunan bir futbol kulübüdür.
1880 yılında Anvers şehrinde kurulan kulüp, maçlarını 16.649 kişilik Bosuil Stadyumu 'da oynamaktadır. Göztepe ile 1967 yılında Fuar Şehirleri Kupası'nda karşılaşan Antwerp, 1.turda 2-1 ve 0-0 lık sonuçlarla Göztepe'ye mağlup olmuştur. Aynı zamanda takım İngiliz Manchester United'ın pilot kulübüdür.
ROYAL ANTWERP OYUNCU KADROSU
- Faris Haroun (Captain)
- Ritchie De Laet
- Jean Butez
- Radja Nainggolan
- Björn Engels
- Birger Verstraete
- Alhassan Yusuf
- Aurélio Buta
- Michel-Ange Balikwisha
- Johannes Eggestein
- Luete Ava Dongo
- Nill De Pauw
- Pieter Gerkens
- Manuel Benson
- Yassine Ben Hamed
- Robbe Quirynen
- Sam Vines
- Koji Miyoshi
- Opoku Ampomah (Fortuna Düsseldorf'dan kiralık)
- Bruny Nsimba
- Ortwin De Wolf
- Dorian Dessoleil
- Jelle Bataille
- Abdoulaye Seck
- Dinis Almeida
- Sander Coopman
- Davor Matijaš
- Mbwana Samatta (Fenerbahçe'den kiralık)
- Michael Frey
- Pierre Dwomoh