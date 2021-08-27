UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam Royal Antwerp, önemli bir iş başardı. İlk maçta 2-0 yenildiği Omonia'yı penaltılarda eleyen Belçika ekibi, gruplara kaldı.

Antwerp'ten Danimakları hocası Brian Priske ise oyuncularına verdiği "Turu geçerseniz basın toplantısına çıplak çıkacağım" sözünü tuttu ve sadece belindeki havluyla kameraların karşısına geçti.

Danimarkalı çalıştırıcı, sözünü tuttuğunu belirtirken turu geçmeyi hak ettiklerini ifade etti. Kulübün son dönemde farklı bir yapılanmaya gittiğinden söz eden Priske Avrupa'da daha büyük başarıların geleceğine inandığını belirtti.

Belçika ekibi bugün yapılacak kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Antwerp'in Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.



