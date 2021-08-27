Antwerp teknik direktörü Priske'den çıplak basın toplantısı
Belçika ekibi Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske, oyuncularına verdiği sözü tuttu ve turu geçtikleri için basın toplantısına üstsüz çıktı. Gecenin en ilginç anlarına sahne olan basın toplantısı gülüşmelere neden oldu.
27 Ağustos 2021, Cuma 12:05 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam Royal Antwerp, önemli bir iş başardı. İlk maçta 2-0 yenildiği Omonia'yı penaltılarda eleyen Belçika ekibi, gruplara kaldı.
Antwerp'ten Danimakları hocası Brian Priske ise oyuncularına verdiği "Turu geçerseniz basın toplantısına çıplak çıkacağım" sözünü tuttu ve sadece belindeki havluyla kameraların karşısına geçti.
Danimarkalı çalıştırıcı, sözünü tuttuğunu belirtirken turu geçmeyi hak ettiklerini ifade etti. Kulübün son dönemde farklı bir yapılanmaya gittiğinden söz eden Priske Avrupa'da daha büyük başarıların geleceğine inandığını belirtti.
Belçika ekibi bugün yapılacak kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Antwerp'in Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.
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