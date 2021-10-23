Oyuncular için kare hızı ve yanıt süresi, genellikle 4k çözünürlük ve devasa ekranlardan çok daha önemli. Oyunun daha hızlı tepki vermesi ve aksiyonu daha hızlı göstermesinin kanıtlanmış avantajları var. AOC 24G2ZU ise sağlam yapısıyla oyunculara pek çok özellik sunuyor. İki parça halinde gelen standı birleştirmek klipsli yapısı sayesinde oldukça kolay. Tasarımsan anlamda 24G2ZU klasik bir AOC ve G2 serisine aşina olan herkes tarafından anında tanınabilir. Alt çerçeve boyunca uzanan ve standın tabanını çevreleyen koyu metalik kırmızı vurgulara ve %90 ekran gövde oranıyla temiz bir profile sahip. Köşeli standın içi metalden yapılmış ama mat siyah bir plastikle kaplanmış. Çok çeşitli ergonomik ayarların yanı sıra kablo yönetimi için kullanışlı bir kesme bölümü var. Yükseklik 130 mm’e ayarlanabilen monitöt, eğilebilir ve döndürülebilir. Aynı zamanda Vesa 100 montaj aparatı ile uyumlu. Ciha standsız sadece 2,95 kg ağırlığında. Eğim, gerektiğinde kablo eklemeyi veya değiştirmeyi kolaylaştırıyor. Bu, kabloları standdaki kablo yönetim deliğinden geçirmeyi de kolaylaştırıyor. Monitörün menülerinin ve işlevlerinin kontrolü, panelin sağ alt kısmındaki beş küçük düğmeyle yapılıyor. 24G2ZU'da sağlam bir bağlantı dizisi var. Cihazlarınızı bağlamak için 2x HDMI 2.0 ve 1x DisplayPort 1.2 bulunuyor. Ayrıca çevre birimlerini bağlamak için 4 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası da var. Son olarak, kulaklıkları veya stereo masaüstü hoparlörlerini bağlamak için 3,5 mm jak çıkışına sahip AOC 24G2ZU, yerel FreeSync Premium desteğine sahip ancak Nvidia GPU kullananlar için resmi olarak G-Sync ile uyumlu değil. FreeSync, bilgisayarlar ve Xbox Series S tarafından hemen algılanıyor.

AOC 24G2ZU, tam anlamıyla rekabetçi oyun pazarına yönelik. Düşük giriş gecikmesi etkinleştirildiğinde, 3 ms'nin altındaki aralıkta giriş gecikmesi bekleyebilirsiniz. Devre dışı bırakıldığında bu, 16-18 ms'ye yükseliyor ama bunu muhtemelen çoğu insan fark etmeyebilir. Ancak espor için her zaman en düşük seviyede olmak iyidir. Overdrive'ın yüksek olarak ayarlanması, hızlı oyun için en iyi performansı sunuyor. Orta aşırı hız ayarını kullanırsanız, gölgelenme neredeyse ortadan kalkıyor. AOC 24G2ZU'nun genel resim kalitesi, çoğu kullanıcı için kutudan çıkar çıkmaz iyi. Tepki süreleri ve 240Hz yenileme hızı, bunu sağlam bir 1080p oyun ekranı yapıyor. AOC'nin görüntü geliştirmeleri mevcut ama bunlardan elde edilen sonuçlar, kişisel tercihinize bağlı. Renk doygunluğunu gözle görülür şekilde artırmak mümkündür. Ancak bu renklerin ezilmesine yol açabilir. En yüksek parlaklık, iyi aydınlatılmış bir odada bile parlak ve 374 cd/m2 ile ortalamanın üzerinde. Daha düşük parlaklık seviyelerinde, siyah nokta diğer IPS panelleriyle daha uyumlu, ancak kontrastta daha fazla düşüş görülebilir. Burada oyunlar ve filmler parlak ve renkli görünüyor. Bu da onu her türlü ortamda kullanmak için keyifli bir monitör haline getiriyor.

AOC 24G2ZU'daki panel 8 bit, bu nedenle herhangi bir geniş renk gamı ​​desteği alamıyorsunuz. Burada %76 Adobe RGB, %78 DCI-P3 renk alanları sizlere sağlanıyor. sRGB renk hacmi ise %106, bu da monitörün daha düşük parlaklık seviyesinde renk canlılığını ve kapsamını korumada başarılı olduğu anlamına geliyor. Bir IPS panelinden bekleyeceğiniz gibi, buradaki görüntü daha keskin açılardan renk doygunluğunu korumada başarılı. TN panele sahip olan 24G2 ile karşılaştırıldığında, fark şaşırtıcı. Ekranın köşelerinde neredeyse hiç IPS parlaması yok ve bu iyi. Biraz daha yüksek siyah seviyesi, son derece karanlık sahnelerde göze çarpıyor, ancak ekran genelinde tutarlı olması gözlerinizi rahatsız etmiyor.

Kısaca AOC'nin 24G2ZU adlı monitörü, çoğu insan için ulaşılabilir fiyata sağlam bir görüntü kalitesi sunuyor. Ancak monitör kontrol düğmeleri biraz daha iyi ve kontrast daha sağlam olabilirdi. İster bir espor oyuncusu olun, isterseniz de Fortnite veya Warzone'da vakit geçirin, uygun fiyatlı bir ekran istiyorsanız, AOC 24G2ZU modeline bakabilirsiniz.