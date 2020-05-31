Birçok oyuncu yaklaşık 24 inç ekran boyutuyla rahat ettiğini söylüyor. Buna ek olarak körüntü kalitesi ve duyarlılığın iyi bir karışımıyla uygun fiyatlı çözüm arayışındalar. Şimdiye kadar hız için tasarlanmış TN modelleri veya güçlü kontrast ve yanıt verme pahasına renk işlemede bazı iyileştirmeler sunan VA modelleri sizler için inceledik. Zaten monitör pazarı da genelde bu paneller etrafında dönüyor. AOC C24G1 görüntü kalitesi ve duyarlılığın güzel bir karışımını sunan VA modeline iyi bir örnektir. AOC 24G2U5 ise IPS tipi panel ile bir alternatif olarak geliyor.

AOC 24G2U5, C24G1'in yerini almak için tasarlanmadı. IPS ve VA panel tiplerini karşılaştırmak biraz elma ile portakal karşılaştırması gibi. Ancak burada sadece panel türünün yanı sıra bazı önemli değişiklikler, daha cömert bir renk gamı ​​ve kavisli bir ekran yerine düz bir ekran kullanımı yer alıyor. O halde tüm bu özellikleri test ettiğimiz ve gerçek dünya testlerini yaparak monitörün performansını değerlendirdiğimiz detaylı incelememize geçelim.

AOC'nin C24G1'i de bütçe dostu bir oyun monitörü, ancak kavisli olanların aksine düz ekranları tercih edenler için AOC 24G2U5 kesinlikle en iyi seçeneklerden biri. Bu 24 inçlik ekran, C24G1 ile neredeyse aynı özellikleri paylaşıyor, ancak kavisli VA yerine düz, daha doğrusu IPS panelle geliyor.

Keskin görünümlü bir monitör standında duran panel, çerçevesiz yapıda. Yan ve üst çerçeveler oldukça ince, alt kenar ise biraz daha kalın. Yine alt çerçevede kırmızı detaylar dikkat çekiyor. Monitöre uzaktan bakıldığında zarif ve düzenli görünüyor. Monitörün kendisi 3,5 / 21,5 derece eğime sahip, -30 / 30 derece dönebiliyor ve 130 mm'ye kadar yukarı/aşağı yükselebiliyor. Eğer çok eğimli gelirse monitörü dikey olarak da çevirebilirsiniz. Alternatif montaj için 100 x 100mm VESA uyumluluğu da var.

Yüksek kaliteli ses çıkışı sağlayan 2 x 2W hoparlör de panelin arkasında yer alıyor. Bu arada ciddi anlamda oyun oynuyorsanız bunları kullanmanızı önermem. Bunun yerine kulaklık setinizi kullanın.

AOC 24G2U5 ile ilgili en iyi şey, ondan en iyi şekilde yararlanmak için herhangi bir ek menü ayarına gerek duymamanız. Doğrudan varsayılan ayarlarında, kutusundan çıkar çıkmaz kullanabilirsiniz. Bu sayede mümkün olan en iyi görüntü kalitesini hemen elde edebiliyorsunuz. Gerçekten de, renk doğruluğunu iyileştirip iyileştiremeyeceğimi görmek için yerleşik menü ayarlarını değiştirmeye çalıştığımda, çıkan sonuçlar kutudan çıktığı ayarlara göre kötü sonuçlar verdi. Hatta varsayılan ayarlarda yaklaşık % 90,2 sRGB renk gamı elde edebilirsiniz. Monitör ayrıca Adobe RGB renk alanının % 86'sını kapladı.

Ayrıca bu monitörde çok yüksek DCI-P3 renk gamı ​​kapsama alanı da gördüm. Bu, genellikle HDR sınıfı ekranları ölçmek için kullanılan gamut. En iyi HDR ekranların birçoğu, ilgili VESA DisplayHDR değerlerini karşılamak için bu özel gamın en az % 90'ını görüntülemelidir. 24G2U5, bir HDR oyun monitörü değil, ancak DCI-P3 renk gamının % 87,2'sini kutudan çıktığı gibi karşılayabiliyor. Bu tür bir sonucun yakınında geçemeyen çok sayıda HDR oyun monitörü gördüm ve test ettim. Bu yüzden HDR olmayan bir ekranda bu tür zengin ve canlı renkleri uygun fiyata görmek nadirdir.

Monitörün yerleşik menüsünde bir “HDR Efekti” ayarı var, ancak bu gerçek HDR değil. Gerçekten de, oyunlar HDR efekti etkinleştirildiğinde bir HDR monitör olarak tanımıyor. Bu ayarın yaptığı ise monitörün keskinlik ayarlarını ve doygunluk seviyelerini arttırmak. Bu da göze çok daha sert olan aşırı pikselli bir görünüme neden oluyor. Ayrıca monitörün kontrast, renk ve eko modu ayarlarını da kilitleyerek, denemek ve geliştirmek için ayarlamayı zorlaştırıyor. Bunun yerine, monitörün özel bir moda başvurmadan HDR-esque renkleri sunma konusunda oldukça iyi bir iş çıkardığını düşündüğüm için kapalı bırakmanızı tavsiye ediyorum.

Bunlara ek olarak monitörün varsayılan ayarlarında 1490: 1'lik mükemmel bir kontrast oranı kaydettim, bu da daha karanlık oyun sahnelerinde bol miktarda gölge ayrıntısının yanı sıra 0.24cd / m2'lik (0.00cd / m2'ye ne kadar yakınsa o kadar iyi) siyah seviyesi de maksimum parlaklık ayarında oldukça iyi. Kaydettiğim en yüksek beyaz parlaklık 356 cd / m2, belirtilen 250 cd / m²'yi aştı. Minimum beyaz parlaklık ise 89 cd / m2.

Bu, sonuçlar göz hoş gelen siyahlarla sonuçlandı ve yukarıda belirttiğim karanlık sahnelerde, monitör zirve parlaklığı çıksa bile, büyük bir derinlik hissi veriyordu.

Bu parlaklık rakamı rakip oyun ekranları kadar yüksek değil, ancak 250cd / m2' parlaklık oldukça ideal. Günlük kullanım için bu tür bir parlaklık sizin için oldukça iyi, çok yakınında durduğunuzda gözlerinize zarar verebilir. Hatta mavi ışık filtresi ayarlarını etkinleştirmiş olsanız bile kendinize baş ağrısı verebilirsiniz. Yine de, örneğin, pencerenizden bir güneş ışığı geliyorsa ve ekranda ne yaptığınızı görmek istiyorsanız bu parlaklık kullanışlı. Oyun ve günlük masaüstü görevleri için, parlaklığın çok daha düşük ayarlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada parlaklık ne olursa olsun renkler hala zengin ve canlı görünüyordu.

Karanlık bir odada siyah bir arka plana bakarken, hafif bir arka ışık kanaması ve biraz bulanıklık fark ettiğim oldu.

Monitör ayrıca, arka ışık parlaklığının ve gama'nın görüntülenen içeriğe göre ayarlanmasını sağlayan Dinamik Kontrast Oranı ayarına da sahip. Arka ışık, sahne parlaklığındaki değişikliklere oldukça rahat bir hızda tepki verebiliyor. Karanlık içerikler için ekran etkili bir şekilde karartılabiliyor. Çok daha açık tonlara sahip karışık içerikler de ise panel oldukça parlak olma eğilimindeydi. Her zamanki gibi burada yine manuel parlaklık kontrolünü tercih ederim. Tercih tabi ki de size kalmış.

OSD'nin 'Oyun Ayarı' bölümünde erişilebilen Düşük Mavi Işık (LBL) gibi ayarları, ana menüye girmeden hızlı bir şekilde etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakmak güzel olabilirdi. Yine de erişilmesi oldukça kolay. Okuma modu özellikle etkiliydi ve mavi ışık çıkışını önemli ölçüde azalttı. Mavi ışığa maruz kalmanın azaltılması, özellikle mavi ışığın uyku hormonlarını etkilemesi nedeniyle uyumaya neden olan saatlerde önemli.

AOC 24G2U5 ayrıca bağlantı noktaları ve girişler söz konusu olduğunda C24G1'den bir adım daha ileri gidiyor. Hala C24G1 ile aynı sayıda HDMI ve DisplayPort bağlantısına sahipsiniz ama burada, 4 adet USB 3.0 da var. Fareniz, klavyeniz ve USB kulaklığınız gibi diğer tüm çevre birimlerinizi bu sayede monitöre bağlayabilirsiniz. Bunlara ek telefonunuzu da şarj edebilirsiniz. Ancak veri aktarımı yapamazsınız. Benim için bu durum, herhangi bir USB portu ile birlikte gelmeyen C24G1'e göre ekstra masrafa değer.





Oyun ekranı olarak, 24G2U5’in IPS paneli testlerim sırasında oynadığım her oyuna ayak uydurabildi. Bazen IPS panellerde ortaya çıkabilecek herhangi bir leke veya bulanıklık görmedim, Ayrıca, 24G2U5 şu anda Nvidia'nın resmi olarak onaylanmış G-Sync uyumlu monitörlerinden biri olmasa da, bir Nvidia grafik kartına bağlandığında değişken yenileme hızı AMD FreeSync teknolojisini mükemmel şekilde kullanabildim.

Nvidia’nın G-Sync Compatible testini geçemeyen FreeSync ekranlarında bazen meydana gelebilecek herhangi bir yanıp sönme veya diğer garip parlaklık hataları belirtisi burada görmedim. Doom ve Warframe gibi oyunları yüksek kare hızlarında oynarken ekranda yırtılmalar da olmadı. Bu nedenle Nvidia grafik kartı sahipleri 24G2U5'ten AMD kartlı olanlarda olduğu kadar fazlasını alabiliyor.

Ekranda Battlefield V oynarken, loş ışıklı bina içleri, gölgeli alanlar, karanlık unsurlar gibi detaylar IPS tipi bir panelden normalde beklediğinizden biraz daha fazla derinlik gösterdi. Her şey iyi kontrastlı bir VA modeli kadar derin veya atmosferik görünmese kontrast yüksekti. Daha parlak gölgeler, daha karanlık ortamlarla iyi kontrast oluştururken, ekran yüzeyi bu gölgelerin belirgin gren olmadan oldukça pürüzsüz görünmesini sağladı.

FreeSync desteğinin 48 fps'nin üzerindeyse devreye gireceğini unutmayın, bu yüzden oyunlar bunun altında çalışıyorsa bazı ekran yırtılmaları görebilirsiniz.

Tüm G-Sync destekli monitörlerde olduğu gibi oyununuzun ne kadar hızlı çalıştığından bağımsız olarak pürüzsüz, yırtılmaz oyun deneyimini elde etmek istiyorsanız, daha pahalı G-Sync bir ekran satın alabilirsiniz.

Daha önce de dediğim 180Hz Acer Predator XB241H veya Dell'in 240Hz Alienware AW2518H gibi bir G-Sync monitöre neredeyse iki kat para ödemeyi tercih etmeyenler için, AOC 24G2U5 en iyi seçeneklerden biri.

Görüntü kalitesi, 24 inç, 1920 × 1080 çözünürlükte kategorisinde test ettiğim diğer bütçe monitörlerinin üzerinde. Aynı şekilde, yüksek yenileme hızı, ayarlanabilir standı ve bol miktarda bağlantı noktası birleşimi ona esneklik kazandırıyor. USB hub eklenmesi de kavisli C24G1'in eksik olduğu şeyi ona veriyor.

AOC C24G1 hala kendi başına harika bir bütçe dostu oyun monitörü, özellikle de kavisli bir panel istiyorsanız. Ancak paranız karşılığı açısından, 24G2U5 size daha fazla işlevsellik, daha doğru bir panel ve ekstra özellikler sunuyor.

Sonuca bağlayacak olursak…

144 Hz Full HD modellerin artık IPS tipi panellerle sahneye çıktığını görmeye başladık. AOC 24G2U5 de 24 inç ekran boyutuyla geliyor.

Monitörün genel tasarımı, yüksek sesle “ben bir oyuncu monitörüyüm” der cinsten değil. Burada ona koyu kırmızı detaylar yardım ediyor.

Burada üstte ve yanlarda çok ince çerçeveler; mükemmel esneklik sağlayan bir stand ile büyük ölçüde duyarlı mat siyah plastik kullanılmış. OSD'nin kendisi biraz eski tasarımda. Birkaç yıl önce kullanılana benzer düzen ile geliyor. Sistemin sezgisel kontrolü için ufak düğmeler yerine küçük bir joystick tercih edilebilirmiş. Ancak çekirdek işlevsellik, birçok seçenek ve esneklik ile iyi.

Kontrast, eski C24G1'in ana gücüydü. Bu modeldeki kontrast o kadar güçlü olmasa da, panel tipi için oldukça etkileyici. Renk üretimi ve tutarlılığı, kutudan çıkan ayarlarla iyi. Ekstra ayarlama yapmadan canlı bir görüntü alabilirsiniz.

Düşük giriş gecikmesi ve iyi piksel duyarlılığı ile akıcı 144Hz performans ortaya koyabiliyor. Bazı hafif zayıflıkları var ama pek çok oyuncu bunları alttan alabilir.

İyi ayarlanmış TN modeller, bu hafif zayıflıkların bazıları mevcut olmadığından hala avantajlı. Ancak iyi ayarlanmış yüksek yenileme hızlı VA modellerle (C24G1 gibi) karşılaştırırsanız, bu model açık ara kazanan.

Monitör ayrıca sağlam bir Adaptive-Sync performansı sağladı. Yenileme hızı uyumsuzluklarından ve kekemeden kurtulmak için hem AMD (FreeSync) hem de Nvidia (G-SYNC Compatible Mode) GPU'larınızla iyi çalışıyor.

Kısıtlı bütçeyle alabileceğiniz en iyi fiyat/performans monitörünü istiyorsanız, AOC 24G2U5 sizin için uygun bir seçim olabilir. Harika yenileme hızı ve tepki süresi var. Renkler son derece canlı ve oyunlarınızın süper keskin görünmesini sağlıyor. 1440p çözünürlüğe sahip olmak isterdim, ama her şeye sahip olamazsınız? Benim gibi hala bir GTX1070 kullanıp, 1080p'de oyun oynayacaksınız AOC 24G2U5’e göz atabilirsiniz.

AOC 24G2U5’in Türkiye fiyatı yaklaşık 1140 TL.



