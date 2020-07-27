AOC 27G2U monitör inceleme – Bütçe dostu rekabetçi oyun monitörü

Her şeyden önce, amiral gemisi modellerinde bulduğunuz tüm süslü eklemeler olmadan, 27G2U önemli ölçüde daha ucuz bir fiyat noktasına sahip. AOC, tasarım konusunda en yaratıcı şirket olmasa da günümüze uygun şık ve oyuncu odaklı bir tasarımla geliyor.

Monitörün ortasında basit bir AOC logosu var. Buna ek olarak birkaç tane güzel kırmızı vurgu ona biraz daha “oyuncu” görünümü kazandırıyor.

Alt kısımda da fiziksel düğmeler yer alıyor. Biraz küçük ama yine de önceki modellerde gördüğümüz dokunmatik düğmelerden çok daha iyi.

Arkada, kırmızı vurgulardan çok daha fazlası var. Benim masam duvara karşı olduğu için bunları görmem zor. Bununla birlikte, daha açık bir kurulumdaysanız, bunları rahatça görebilirsiniz.

Standın arkasında kullanışlı bir kablo yönlendirme deliği yer alıyor. Bağlantı da harika. DisplayPort'un yanı sıra çift HDMI girişi ve hatta VGA girişi var. Bunlara ek dört adet USB 3.0 bağlantı noktası da sunuyor. Ek çevre birimlerini bağlamak için bunlar epey işinize yarayacak.

Performans

Ben bir 4K oyuncuyum ama 1080p'ye düşmek beni çok etkilemedi. 60Hz’den 144Hz'e geçince görüntüye beklediğinizden çok daha fazla ayrıntı katıldığı kesin. Bu özellikle son derece hızlı hareketin daha yaygın olduğu FPS oyunları için geçerli. Olayları çok daha net görebilirsiniz. Bu paneldeki 1 ms tepki süresi ve harika renklerin hepsi CS: GO, Overwatch, Halo Reach gibi oyunlarda da iyi iş çıkarıyor.

Panel de gerçekten iyi bir boyutta. 27 inç bazılarınız için küçük gelebilir ama 32 inç monitörüme kıyasla büyük bir sınırlama görmedim. Tipik bir masaüstü kullanımında, filmler, YouTube videoları ve benzeri içeriklerde oldukça kullanışlı. Siyah seviyeleri harika görünüyor. Parlaklık ve kontrast da gayet iyi.

FHD çözünürlüğe dönersek oyun oynamak için yeterince iyi. Bir iş monitörünün peşindeyseniz, 1440p'lik bir versiyon daha fazla detay görüntülemek için çok daha fazla esneklik sağlayacaktır.

Monitör ayrıca Adobe RGB renk alanının % 83’ünü, Adobe sRGB’nin %98’ini ve DCI P3’ün %86’sını kapsıyor.

Sonuca bağlıyorum

AOC’nin bu monitörünü gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim. Kağıt üzerinde 27G2U, süslü RGB, çılgın özellikler veya övünecek bir kavisli ekrana sahip olmamasına rağmen 144HZ ve 1080p'de çalışan yüksek performanslı bir monitör. İşte buna rağmen, 27G2U beni her şekilde kazandı.

4ms tepki süresi ile 144Hz'de pürüzsüz oyunlar oynayabilirsiniz. Parlama önleyici katman da ekrana doğrudan gelen ışığı etkisiz hale getirmede yeterli. Ancak bazı katmanların grenli görünüme neden olabiliyor.

27G2U'da oyun oynamak bir zevk. Birçok oyun modu olmasına rağmen onları kullanma gereğini hissetmedim. Renk derecelendirmesi, 144Hz yenileme hızından iyi yararlanabilen Forza Horizon 4 gibi oyunlarda harika görünüyor.

Tasarım açısından 27G2U hafif bir oyuncu havasıyla oldukça mütevazı. Çerçevesiz tasarımı, sadece AOC ile süslenmiş ince bir alt kenarlık ve kırmızı detaylar, standart bir genel monitör olmadığını ima ediyor. Görüntüleme açısını ve yönünü tamamen ayarlayabilmeniz için tam eğim ve dönüş kontrolü de sizlere sunuluyor.

Sol tarafta ekranın altındaki 5 küçük düğme ile, hayatın oldukça basit olacağını düşünürdüm, ancak tek dokunuşla bulmak için en kolay düğmeler olmadığını itiraf etmeliyim. Menünün kendisi ise yavaş bir tepkiye sahip. Bu nedenle oyun ortasında değişiklikler acı verici olabilir.

Ses seviyesini ayarlamak için menüyü açmanız gerekiyor. OSD ayarlarına gidin, ardından ses seviyesi seçimine ilerleyin ve ardından ayarlayın. Bunun ses seviyesini ayarlamak için uzun bir süreç olduğunun farkındayım. Ekrandaki artı işaretine hızlı komut düğmesi atanabilir.

Yerleşik hoparlörler ise oldukça küçük. Ancak amaçlarını iyi bir şekilde yerine getirebiliyor. Çoğunlukla, bir oyun monitörü kullanan kişiler bir kulaklık kullanacak veya başka bir şekilde harici bir ses çözümünü tercih edeceklerdir.

Bazı kusurları olsa da, güçlü yanları bunlardan çok daha ağır basıyor. Mavi renk, monitörde güçlü bir açık. Ancak bu, OSD'de biraz ayarlama ile düzeltilebilir. Renk kalibrasyonu da bunu halledebiliyor. Pro kalibrasyona gerek yok. OSD düğmeleri biraz tuhaf ama kullanışlı. Dürüst olmak gerekirse plastiklerin biraz ucuz görünüyor.

Profesyonel olarak kalibre ettiğim de renkleri biraz düzeldi. Ancak gerçekten fark edeceğiniz bir noktada değil. Biraz daha sıcak, ama eskiye göre daha ​​iyiydi. Birçoğunuz için, bu monitörün olduğu gibi oyuna oynatmaya hazır olduğunu düşünüyorum.

Renk üretimi açısında en iyi 1080p panel değil. Ancak, dürüst olmak gerekirse hala çalışmak ve oyun oynamak için harika.

Fiyatına gelirsek AOC 27G2U’ya ortalama 2150 TL’ye sahip olabilirsiniz.





ARTILARI

İyi yapı kalitesi

WLED Arkadan Aydınlatmalı IPS Panel (16: 9 / 144Hz / 1ms GTG Tepki Süresi)

İyi görüntü kalitesi ve izleme açıları

FreeSync / Adaptive Sync / GSync uyumlu

Ayarlanabilir stand





EKSİLERİ

Menü düğmeleri kullanımı zor



