AOC, 32:9 süper geniş AGON oyun monitörünü piyasaya çıkartıyor

AGON ailesinin bir ferdi olan AG493UCX asıl önemli olan oyun özelliklerine sahip: 120 Hz yenileme hızı, 1 ms MPRT, DisplayHDR 400 ve FreeSync Premium Pro. 5120x1440 piksel çözünürlük, Picture by Picture modu, çoklu giriş kaynakları için KVM anahtarı ve USB-C bağlantısı ile; bu monitör ayrıca içerik üreticiler, YouTuber'lar ve canlı yayın yapanlar için de harika bir üretkenlik artırıcı.

AOC'nin birinci sınıf oyun serisinin adı, 'AGON', Eski Yunanca'da "çatışma" ya da "rekabet" anlamına geliyor. Gerçekten de AG493UCX, sadece 49 inç ölçüsü ile rakiplerini kolayca alt edebilir. Monitörün akıcı VA paneli, 1800R (1.8 m yarıçap) kavis ile genişleyerek, kullanıcının çevresel görüşünü soldan sağa kapsar. 32:9 monitör, 5120 x 1440 piksel çözünürlüğe sahiptir ve yenileme hızı 120 Hz'e çıkabilir. 4 ms GtG ve 1 ms MPRT tepki süreleri, görüntünün mümkün olduğunca hayalet görüntü içermeyecek şekilde sunulmasını sağlarken AMD FreeSync Premium Pro ise tutukluğu ve yırtılmayı ortadan kaldırıp HDR etkinleştirildiğinde bile düşük gecikme sunar.

Çerçevelerin – ne kadar ince olurlarsa olsun – dikkatin tam merkezinde olduğu çifte monitör kurulumu ile karşılaştırıldığında, AG493UCX bölünmeyen bir ekran alanı sunuyor. Ancak bu monitör, esas özelliğiyle göz kamaştırıyor – oyun oynarken. Kullanıcılar ister sanal kokpitlerine girip sonsuz göklerde uçmak istesin, ister sanal yarış arabalarına binip tur sürelerini iyileştirsinler, süper geniş görüntü oranı, özellikle de simulasyon oyunları topluluğu için büyüleyici bir sürükleyicilik yaratıyor.

Geniş ekran alanından daha iyi yararlanmak için, kullanıcılar Picture by Picture modu sayesinde ekranı bölerek iki farklı 16:9 kaynağı yan yana gösterebilirler. İki kişisel bilgisayarı eş zamanlı olarak kullanırken kullanıcılar KVM anahtarından bile yararlanabilirler ve her iki kişisel bilgisayar için de tek bir klavye/fare seti kullanabilirler. Bu da, canlı yayın için ek bir kişisel bilgisayar kullanan oyuncular için harika. Üstelik AG493UCX, USB-C ekran girişini de (DP Alternatif mod yoluyla) kabul eder ve örneğin bağlı bir diz üstü bilgisayara, USB-C Güç Temini ile 65W temin edebilir. Bütün bu özellikler, bu dev oyun monitörünü anında bir üretkenlik makinesine dönüştürüyor.

Görüntünün güzelliği, sadece gören gözde değildir. AG493UCX gerçekten de içinde muhteşem bir panele sahip – bu VA paneli, 3000:1 yerli kontrast oranı, 550 nit maksimum parlaklık, % 121 sRGB, % 90 AdobeRGB ve % 90 DCI-P3 gam kapsamı üretiyor ve 178/178 derece görüntüleme açıları sunuyor. Bu oyun canavarı aynı zamanda gözlerimizin ışığı algılama biçimine benzer bir biçimde yüksek dinamik aralıktaki içeriği görüntüleyen, VESA'nın DisplayHDR 400 sertifikasına da sahip.

AOC'nin AGON AG493UCX modeli, Avrupa'da Aralık 2020'den itibaren 1269 dolara satın alınabilecek.







