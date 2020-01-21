AOC AGON AG272FCX6 inceleme

Onur Binay/posta.com.tr

AOC, neredeyse her kullanıcıyı kapsayan çok geniş bir yelpazede ekranlar üretiyor. Özellikle oyun çevre birimleri sektöründe aktif olan şirket, Agon AG272FCX6’yı da yine oyuncular için tasarladı.

Peki bu monitör, şu anda mevcut olan çok sayıda kavisli FHD panel karşısında neler sunuyor, fiyatına göre çekici mi, gelin hep birlikte görelim...

Tasarım

Burada söylemem gereken gereken şey, AG272FCX6'nın neredeyse iki yıl önce ortaya çıkan orijinal AOC AG272FCX tasarım anlamında benziyor oluşu. Dışa doğru giden aynı tarz standı kullanıyorlar ve kasa da oldukça benzer görünüyor.

Her ikisi de, çoğunlukla metal olan, ekranın döndürülmesine ve eğilmesine izin veren ancak bükülmeyen önemli bir destek kolu sistemine monte edilen 27 inç kavisli VA paneller. AOC’nin ekipmanları genellikle sağlamdır ve buradaki yapı uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiş.

Bu kadar metal kullanarak bir stand ve panel kombinasyonu üretmenin dezavantajı ağır olması. Panel paket hariç yaklaşık 4.9 kg, paket dahil ağırlığı ise yaklaşık 7,4 kg.

Neyse ki, tasarımcılar, destek kolunun en üstünde, onu tutmanıza yardımcı olacak için bir taşıma kolu eklemiş. Bu özellik olmadan, bir kez monte ettiğinizde taşıması cidden çok zor olurdu. Kulpla bile, bu dengesiz ağırlığı tek bir elinizle kaldırıp masanın üzerine koymaya çalışmayın.

Stand oldukça geniş, panel ise 30 derece sağa veya soıla dönebiliyor, -5,5 ila 29 derece de eğim verebiliyorsunuz. Ne yazık ki portre modu için döndürme yok. 100x100 Vesa montaj için de uygun. Sahip olduğu diğer bir şey, panele bağlanmadan önce kabloları toplamak için kullanılabilen büyük bir delik. Kabloları gizlemek veya düzenlemek için bu sayede çok fazla çaba sarf etmeniz gerekmeyecek.

LED aydınlatma efektleri, kulaklık kancası, tek DisplayPort, VGA ve çift HDMI giriş seçeneği de dahil olmak üzere diğer harici özelliklerin çoğu doğrudan önceki AG272FCX'ten ödünç alınmış.

Ayrıca masadan PC'ye gitmek için gereken kablo sayısını azaltmak için ideal bir USB hub'ı da var.

Sunduğu özellikler neler?

Monitörün kritik özellikleri arasında doğal çözünürlüğün 1080p (1920 x 1080) olması, 165Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi yer alıyor.

AMD FreeSync ile kullanıldığında, monitör yenileme hızını oyunlarda GPU'nun saniyede dalgalanan karelerine uyacak şekilde ayarlıyor ve böylece ekran yırtılmasını ortadan kaldırıyor. Çok düşük giriş gecikmesi, oyuncuların belirgin bir gecikme olmadan görsel geri bildirim almalarını sağlıyor.

165Hz hız, orijinal AG272FCX'teki 144Hz'e göre sağlam bir artış. Daha hızlı bir GtG tepki süresiyle birlikte, bunlar tasarım ve selefi arasındaki büyük farklar.

Bu arada GtG değeri bir pikselin gri renkten beyaza sonra tekrar griye geçiş süresidir. MBR ise Motion Blur Redection'dır. Yani Ghosting de denebilir. Bu 1 ms de oluşabilen Ghosting’in maksimum süresidir.

Önceki gibi bu ekran da 'QuickSwitch' kontrol cihazıyla (kumanda da denebilir) birlikte geliyor. Bu, kısa bir kablo ve değiştirilmiş bir USB konektörü ile ekrana bağlanan küçük altıgen şekilli kontrol pedi. Bunun OSD'de gezinmeyi ekrana monte düğmelerden daha az kolaylaştırdığını kabul etsek de, bu cihazın dezavantajları daha fazla masaüstü dağınıklığına nasıl katkıda bulunduğu.

İronik bir şekilde AOC, G-Menu yazılımı aracıyla bunu ve ekran menülerini tamamen gereksiz hale getirdi. Bu yazılımı kullanmak çok daha kolay. Bu, cihaza veya ekran menülerine ihtiyaç duymadan aynı kontrolü sağlıyor..

G-menüsünden kolayca ayarlanabilir özelliklerden biri, arka kısımda dört şerit halinde ve ön kenarın altında iki adet bulunan LED aydınlatmalar.

Bunlar, önceki tasarımda olduğu gibi üç parlaklık kontrolü seviyesinin yanında yeşil, kırmızı veya mavi renk olabiliyor. AOC, her bir konumda her bir rengin üç LED'ini kullansaydı, elbette RGB olanları kullanmak daha kolay olurdu ve daha sonra herhangi bir rengin tanımlanmasına izin verecekti. Belki bunlar bir sonraki versiyonda olabilir.

Oyun ekranlarındaki renk aydınlatmaları çok güzel dursa da buradakiler onu kullanan kişi tarafından görülmediğinden, can sıkabiliyor.

Takdir ettiğim bir nokta, AOC'nin ekranlarına birçok ekran üreticisinden daha iyi hoparlörler yerleştirmesi. Biraz ses istiyorsanız buradaki iki adet 3W hoparlörleri kullanabilirsiniz.

Ayrıca, oyuncuların uzun saatler boyunca rahatça oynamasına izin vermek için, AOC Flicker-Free Teknolojisi titremeyi ortadan kaldırıyor. Düşük Mavi Işık modu ise mavi ışık bölümünü en aza indirip, göz rahatsızlığını ve yorgunluğu azaltıyor.

Görüntü kalitesi

Bu paneli test ederken, kontrast sonuçları ile ilgili birkaç tuhaflık fark ettim. Bunlar, AOC'nin iddia ettiği 3000: 1 statik kontrasttan çok daha düşük çıktı. Ancak tam tersine, ekran sonuçların çıkardığı şekilde hiçbir zaman kontrastsız görünmedi. Bunun kalibratörle ilgili bir sorun olduğunu ve bu tasarımdaki ekran teknolojisini temsil etmediğini düşünüyorum.

Panel sRGB'nin % 99'unu, AdobeRGB’nin ise % 91'ini temsil ediyor. Renk ve parlaklık homojenliği de güçlü. Toplam parlaklık 250cd / m2 belirtilen seviyenin biraz altına düşebiliyor.

Çoğu oyun ekranı gibi, bu da parlak güneş ışığında kullanılmak üzere tasarlanmamış. Ancak marjinal olarak daha parlak hale getirilmiş olabilir.

Sonuçlar, yapı kalitesi ve fiyat, AG272FCX6'nın genel kullanım için ideal olmasını ve iyi bir frekans aralığına sahip kavisli bir panel isteyen bir oyuncuyu ilgilendirebilecek bir monitör olmasını sağlıyor.

Ne kadar ilginizi çekebileceği tamamen oyun platformunuzun özellikleri tarafından belirlenebilir. Çünkü üst düzey bir sisteme sahip olanlar bu panelin desteklediğinden daha yüksek bir ekran arıyor olabilir.

Ancak 1080p çözünürlükte saniyede 100+ kare sağlayabilen bir grafik kartınız yoksa, bu monitör daha uygun bir yatırım olabilir.

Sonuca bağlıyorum

Performans sonuçları, yapı kalitesi ve fiyat, AG272FCX6'yı iyi bir kavisli panel isteyenler için uygun oyun monitörü yapıyor. Aynı zamanda genel kullanım için de mükemmel bir monitör.

Bu spesifikasyonlarla AOC, 27 inçlik düz bir VA panelden daha pahalı değil. Kavisli olması, FPS oyunlarını daha sürükleyici hale getiriyor.

Ne yazık ki Full HD ile sınırlı, bu nedenle daha yüksek bir çözünürlükte oynamak istiyorsanız bunu aklınızda bulundurun. Bununla birlikte, 100+ FPS kare ve 165Hz yenileme hızının kombinasyonu ile FHD’de oyun oynamanız daha iyi olabilir.

Rahatsız edici bulursanız LED ışıklarını kapatabilirsiniz. QuickSwitch gadget'ı kutuda bırakabilir ve OSD ile uğraşmak yerine yazılım kontrol seçeneklerini kullanabilirsiniz.

AOC AGON AG272FCX6’nın fiyatına gelirsek piyasada yaklaşık 2400 TL’ye bulabilirsiniz.