Onur Binay/posta.com.tr

En son ekran teknolojilerinden bazılarından yararlanan bir oyun monitörü arıyorsanız, AOC Agon AG352UCG6 Black Edition sizin için olabilir.

Sonuçta, iyi bir ekran bulmak zor olabilir. İhtiyaç listenizdeki tüm kutuları işaretleyen bir panel bulmak neredeyse imkansız. Süper hızlı bir yenileme hızına mı ihtiyacınız var? Güçlü siyahlar mı istiyorsunuz? Yüksek çözünürlük ve inanılmaz piksel yoğunluğu ister misiniz? Şimdi bu canavara güç verecek bir GPU da bulmalısınız! Ve tüm bunlar makul bir fiyata mı olsun? Hayat gerçekten zor.

Tartışmalı olarak, şu anda, sıradan AAA oyunların tatlı noktası 1440p çözünürlük. Her zamanki 16: 9 2560x1440 veya 3440x1440'ın süper geniş ihtişamı olsun, asıl amacınız en son ve en büyük ana akım oyunlarını ve RPG'lerini oynamaksa, 1080p ve 4K arasındaki bu orta yolun sağladığı netlik kesinlikle mükemmel değil.

Yenileme oranları söz konusu olduğunda, bir süredir 120, 144 ve 165Hz 2560x1440 paneller gördük. Bunlar yeni bir şey değil. Bununla birlikte, görmediğimiz şey, özelliklerin süper geniş dünyaya aktarılmış olması.

Nedeni oldukça basit, 21: 9 inç en boy oranına yeterli talep olmadı ve daha yüksek yenileme ekranları görmemize rağmen, panelleri üretmek için hiçbir zaman yeterli istek olmadı.

Bunu DisplayPort 1.2'de bulunan ince bant genişliği dengesi ile birleştirirseniz sorun yaşayabilirsiniz. Peki yüksek yenileme oranları neden bu kadar önemli?

Basitçe söylemek gerekirse, her şeyi daha pürüzsüz hale getiriyor. 1080p'den 4K'a geçmeye benziyor. Bunu tattıktan sonra geri dönmek de zor.

Bu arada AG352UCG'den farklı olarak, AOC AGON AG352UCG6 tamamen siyah mat bir tasarıma sahip ve bu nedenle 'Black Edition! olarak da adlandırılıyor.

Tasarım

İşte bu noktada AOC en son teknolojiden yararlandı. Bu güzellik sadece standart AG352UCG'ye (VA panel, 4ms G2G tepki süresi ve G-Sync dahil) benzer özelliklere sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda panel yenileme hızını 120Hz'e kadar çıkartıyor. Daha önce gördüğümüzden daha yüksek bir kare hızı sağlayarak oyun ve günlük aktivitelerinizi yumuşatıyor.

Yenileme hızı bir yana, Black Edition'da başka neler var? Titreşim azaltma ayarının yanı sıra uykunuzu kesintiye uğratan uzun gece oyun oturumlarını durdurmak için düşük mavi ışık modu bulunuyor.

Monitör, iki parçadan oluşan sağlam alüminyum bir tabanla birlikte geliyor. Ana bölüm ekranın arkasına takılıyor ve ikincisi üç ayaklı tabana sabitleniyor. Bu da 35 inçlik devasa ekran için fazlasıyla destek sağlıyor.

Tek bir kilitleme vidası tabanı sabitliyor ve dört ayrı vida ana destek kolunu panele kilitliyor. Varsayılan olarak, önceden eklenmiş olarak geliyor. Ancak gerekirse kaldırabilirsiniz.

Bununla birlikte, estetik söz konusu olduğunda, bazıları bunu biraz fazla şatafatlı bulabilir. Burada kesinlikle oyun hissi var. Özellik ortalama 14 yaşındaki oyuncuları göz önüne aldığımızda onlar için tasarım anlamında biraz high-end uzak olduğunu ama işinde gayet iyi. Neden bu yaş grubuna uzan derseniz, kenar çerçeveleri çok ince değil ve yeterince RGB’si yok.

Yüksekliği ayarlanabiliyor. Büyüklüğü göz önüne alındığında portre modu yok. Ancak kavisli yapı, sizi izlediğini ya da oynadığınız içeriğine içine çekiyor.

Performans

AOC Agon AG352UCG6 kutudan çıktığında iyi kalibre edilmiş şekilde geliyor. Bu nedenle daha deneyimli bir fotoğraf düzenleyicinin OSD menüsünün içine hızlı bir şekilde bakmak isteyebilmesine rağmen, renk profilleri veya ayarlarla çok uğraşmaya gerek yok. Bu nedenle kutudan ilk çıktığında bile içerik üreticiler için renk düzenlemesi yeterli.

Genel olarak, burada en çok dikkat çeken şey siyahlar. Çünkü VA panel, renkler söz konusu olduğunda ikinci sınıf bir panel tipi değil. Talep üzerine ciddi derecede net siyahlar üretme yeteneği sayesinde, kontrast oranını artırmaya gerçekten yardımcı oluyor.

Monitör, daha canlı siyah gölgeler ve koyu ile parlak tonlar arasında genel olarak daha iyi bir ilişki sağlayan 2.500: 1'lik üstün bir statik kontrast oranı sunuyor. Ayrıca gerçek 8 bit renk derinliğini destekliyor ve sRGB renk gamının % 100'ünü kaplıyor. Böylece canlı ve çarpıcı renkler sağlıyor.

Ekranın parlaklığı 300 nit'de maksimum seviyeye çıkıyor, bu da iyi aydınlatılmış odalarda bile rahat bir izleme deneyimi için iyi demek.

IPS panel monitörlerle karşılaştırıldığında, AOC AG352UCG6, panelden geçen aşırı ışık nedeniyle ekranın köşelerinde parlayan IPS parıltısından muzdarip değil.

Bakış açıları bazı durumlarda sıkıntılı. Yanlardan (yaklaşık 35 dereceden) baktığınızda renkler bozulma olduğunu görebilirsiniz. Ancak 35 inçlik kavisli devin merkezinde oturduğunuz göz önüne alındığında, bunu bir sorun olarak aşırı görmüyorum.

Bununla birlikte, her şeyi kapsayan yenileme hızı. 120Hz pürüzsüzlük, bunu piyasadaki süper geniş ekranlardan biri haline getiriyor. 100Hz’in üstüne çıktıktan sonra kesinlikle geri dönmeyeceksiniz, buna inanın.

AOC AG352UCG6 giriş gecikmesi (bir monitörün komutlarınıza tepki göstermesi için geçen süre) çıplak gözle fark edilmeyecek düzeyde yani 6 ms ile mükemmeldir. Ancak, piksellerin bir renkten diğerine değişme süresi olan tepki süresi o kadar iyi değil.

Sonuç olarak, özellikle görüntüde çoğunlukla koyu pikseller olduğunda, hızlı hareket eden nesnelerin gölgelenmesi ve bulanıklaşması görülebilir.

Bunun dışında monitörle ilgili herhangi bir sorun yok. Minimum arka ışık kanaması var, ölü piksel yok. 178 derece izleme açısı yan açılardan bakıldığında kontrast ve renkte ciddi bir değişiklik olmamasını sağlıyor. Ekran titremiyor ve düşük mavi ışık filtresine de sahip.

Diğer dezavantajları ne diyebilirsiniz. Fiyatına göre OSD menüsü sezgisel değil. Bunu kontrol etmek için tek bir joystick var ve hiçbir şekilde başlangıçta herhangi bir menüye nasıl girdiğiniz konusunda açık değil.

Bu, 120Hz yenileme hızını etkinleştirme seçeneği açılır menünün ikinci sayfasına gömüldüğü için büyük bir sorun olabilir. Her şeyi olduğundan daha dramatik hale getirebilir.

Kısacası, OSD'ye giriyorsunuz, hız aşırtmayı "açık" olarak ayarlıyorsunuz, ardından Windows'ta yenileme hızını ayarlayabilirsiniz.

Bir NVIDIA GeForce grafik kartınız (GTX 650 Ti veya daha yenisi) varsa, G- SYNC'yi AOC AG352UCG6 monitörden etkinleştirebilirsiniz. Bu teknoloji, monitörün sabit 100Hz / 120Hz yenileme hızında çalışmak yerine yenileme hızını dinamik olarak değiştirmesini sağlıyor.

Sonuç olarak, tüm ekran yırtılması ve kekemelik, minimum (1 ms'den az) giriş gecikmesi ile ortadan kaldırılıyor. Kısacası, bu, oyunun alt karelerde bile daha pürüzsüz ve kesintisiz hissetmesini sağlıyor.

AOC AG352UCG6 G-SYNC oyun monitörü, RTS, FPS ve Racing türleri için önceden kalibre edilmiş resim ön ayarlarının yanı sıra tamamen özelleştirilebilir 'Oyun' profiline de sahip.

120Hz yenileme hızını etkinleştirmek için OSD ayarlarında Overclock seçeneğinde '120Hz' seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bundan sonra, grafik kartınızın ayarlarında '120Hz'i seçtiğinizden emin olun. 100Hz ve 120Hz arasındaki fark ufak ancak kesinlikle fark ediliyor.

OSD menüsünde, monitörün arkasında ve alt çerçevesinin altında RGB şeritleri için RGB LED ayarlarını da bulacaksınız; LED'lerin kırmızı, yeşil veya mavi renkte ve farklı yoğunluk düzeylerinde parlamasını sağlayabilir veya kapatabilirsiniz.

Diğer özellikler arasında, oyunların karanlık alanlarında daha iyi görünürlük için Gölge Kontrolü, üç gama ön ayarı ve Oyun Rengi (renk doygunluğu) bulunuyor.

Sonuca bağlıyorum

AOC, Agon AG352UCG6 ile gerçekten özel bir şey çıkardı. VA panelin renkleri, 120Hz yenileme hızı ve güçlü 3440x1440 çözünürlük, 35 inçlik kavisli bir form faktörü ile birleştirildiğinde, şu anda piyasadaki en iyi süper geniş ekranlardan biri haline geliyor. Fiyatı ise evet, biraz pahalı gelebilir.

Olumsuz yanı OSD menüsünün kontrolü yüzünden kaynaklanıyor. Joystick menüleri etkinleştirmenin iyi bir yolu değil.

Bunun da ötesinde, 120Hz yenileme hızını sağlamak için aynı menülere girmek oldukça anlamsız görünüyor. 120Hz, uzun ömürlülüğe zarar vermez ya da garantiyi geçersiz kılmaz (tipik overclock gibi) ama bunu açmak sinir bozucu hale gelebiliyor.

FPS oyunlarında kötü değil ama rekabet konusunda daha iyi bir şey istiyorsanız, daha hızlı tepki süresine ve muhtemelen 16: 9 en boy oranına sahip bir şey isteyebilirsiniz. Bunun da nedeni bazı FPS oyunları 21: 9'u desteklemiyor.

AOC AG352UCG6, büyük kavisli ekranı, yüksek çözünürlüğü, canlı renkleri ve yüksek kontrast oranı sayesinde çarpıcı bir izleme deneyimi sunarken G-SYNC ve 120Hz sorunsuz oyun deneyimi sağlıyor. Tepki süresi daha iyi olabilir, ancak bir VA panel ekranı için kötü değil. Fiyat biraz fazla olsa da önümüzdeki dört ila beş yıl için daha mutlu olacağınız bir ekran istiyorsanız AOC Agon AG352UCG6 modeline bakabilirsiniz.

Fiyatına gelecek olursak yaklaşık 6700 TL’ye bu monitörü piyasada bulabilirsiniz.





Artıları

Güçlü renkler

120Hz yenileme hızı

Süper geniş en boy oranı

G-SYNC sorunsuz işliyor

Düşük giriş gecikmesi ve yüksek yenileme hızı

Birçok oyun özelliği mevcut

Tamamen ergonomik tasarım ve zengin bağlantı seçenekleri

Yüksek kontrast, canlı renkler ve canlı ayrıntılar





Eksileri

OSD menüsü sıkıntılı

Görünür gölgeleme, daha karanlık sahnelerde daha çok, ancak tolere edilebilir

NVIDIA ULMB teknolojisi yok