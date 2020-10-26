AOC C27G1 inceleme: Uygun fiyatlı 144Hz oyun monitörü

AOC C27G1, piyasada talep edilen hemen hemen her şeyi sunmaya çalışan bir oyun monitörü. Fiyatı, bütçenizi zorlayacak türden de değil. AOC bu modelin, kavisli tasarımı, hızlı tepkisi ve sağlam fiziksel tasarımı sayesinde sıradan ve rekabetçi oyuncular için ideal olduğunu kanıtlayacağını söylüyor.

C27G1, 144 Hz yenileme hızına ve kağıt üzerinde 1 ms yanıt süresine sahip 27 inç kavisli bir Full HD oyun monitörü. Özellikleri, aynı fiyatlı olan Samsung CFG70 (veya CFG73) ile neredeyse aynı.

Peki AOC kaliteden ödün vermeden oyuncuların isteklerini karşılayabilir mi?

TASARIM

AOC C27G1, oyun dostu birçok özelliğe sahip. 48-144Hz AMD FreeSync desteği de mevcut. Bu teknoloji, grafik kartınızın kare kare çıktısını ekranın kare kare işlemesiyle senkronize ediyor. Bu basit bir kavram, ancak birbirine bağlanan bu iki şey, ekranın GPU'nun çıkışını aynı hızda kopyalayabileceği anlamına geliyor. Sonuç olarak, oyunlarda herhangi bir yırtılma veya titreme görülmüyor.

AMD FreeSync'in etkinleştirilmesi pürüzsüz bir oyun deneyimi sağlıyor. AOC C27G1'i (veya herhangi bir uyumlu ekranı) FreeSync olmayan bir modelle karşılaştırdığınızda farkı kesinlikle fark edeceksiniz. Bu teknolojinin olmadığı panellerde oyunlar oynanabilir olsa bile kıyaslandığında sarsıntı net bir şekilde görülüyor.

AMD FreeSync'i ekranda görmekten her zaman memnunuz. Çünkü akıcı oyun her türlü senaryoya fayda sağlıyor. Rekabetçi oyunları daha güvenilir, yarış oyunlarını daha şık ve aksiyon oyunlarını daha zevkli hale getiriyor.

Herhangi bir ekrana her zaman hoş bir ek olsa da burada bazı uyarıları dikkate almanız gerek. Bu teknoloji yalnızca AMD grafik kartlarıyla çalışıyor. Nvidia ekran kartı kullanırsanız ekranı 144 Hz'de çalıştırabilirsiniz, ancak senkronize edemezsiniz. AMD grafik kartınız varsa, seçtiğiniz oyunları en az 60 fps'de veya mümkünse 100 fps'nin üzerinde çalıştırmak için yeterince güçlü bir GPU'ya da ihtiyacınız olacak. Bunun nedeni, daha iyi kare hızlarının ekranda daha yumuşak performans alması.

AMD FreeSync ve 144 Hz yenileme hızının birleşimi giderek daha popüler hale geliyor ve aynı zamanda uygun fiyatlı. ViewSonic XG2401 şu anda en iyi küçük oyun monitörlerinden biri ve aynı FreeSync özelliklerine sahip. AOC G2790PX ise daha eski bir monitör ama AMD'nin teknolojisini içeriyor.

FreeSync, AOC C27G1'in en göz alıcı özelliği olabilir. Ancak başka yerlerde de sağlam teknolojilere sahiptir. Normal 1800R eğrisi, görüntüde herhangi bir bozulma olmadan oyun ve film izlemeyi daha sürükleyici hale getiriyor. 1 ms yanıt süresi, en keskin rekabetçi oyuncuların endişelenmemesi için yeterince hızlı.

Kavis, bu ekranda yer alıyor ancak rakiplerin hiçbirinde yok. Yani bu, C27G1'in rekabette öne geçtiği bir alan. 1ms yanıt süresi, ViewSonic ve alternatif AOC ekranlarıyla eşleşebilir.

Kavisli camın arkasında bir VA paneli bulacaksınız. Bu, C27G1'in rakiplerinden farklı olduğu bir diğer alan. Her iki rakibin de TN ekranları var. AOC'nin VA teknolojisi iyi bir görüntü kalitesi sunuyor, ancak arka ışık sızması bir sorun olabilir. Ayrıca, VA panellerinin TN ekranlar kadar hızlı yanıt vermediğini ve bu durumun daha hızlı oyunlar ve e-spor oyunları için bir soruna neden olabileceğini de belirtelim.

C27G1'in 1920 x 1080 doğal çözünürlüğü, en büyük AAA oyunlardan e-spor oyunlarına kadar her alan için yeterince uygun. Ayrıca çözünürlük, çeşitli grafik kartlarıyla sorunsuz FreeSync oynatmayı sağlayacak kadar uygun.

27 inç'lik ekranı Full HD çözünürlükte kullanmak eğlenceli, 82 ppi yoğunluk seviyesi ise özellikle yüksek değil. ViewSonic’in 24 inç paneli diyagonal, bu nedenle 92 ppi gibi bir rakam sunabiliyor. Bu arada 109 ppi piksel yoğunluğu sunan 2560 x 1440 çözünürlüklü 27 inç paneller de var. Burada hem bütçe hem de istekler ön plana çıkıyor.

Düşük piksel yoğunluğu FreeSync'i kolaylaştırabilir, ancak ekrana yakından bakarsanız bu pikseller kesinlikle görülebilir. Tabii ki oyunlar daha yüksek çözünürlüklü bir ekranda olduğu kadar da net olmayacak.

AOC'de birkaç özellik eksik. Örneğin USB hub veya hoparlörleri yok. Buna ek olarak panel, 10 bit yerine 8 bit. Bu son istatistik, karmaşık renk işleri için o kadar iyi olmasa da oyun için yeterli olan 1,07 milyar yerine 16,7 milyon renk elde edeceğiniz anlamına geliyor. Oyuncular, bir tutacak veya bir kulaklık kancasının olmamasından da memnun olmayabilir.

Bu, rakiplerin daha fazlasını sunduğu bir alan. ViewSonic iki USB bağlantı noktasına ve çift hoparlöre sahip. Daha pahalı AOC alternatifinde dört USB bağlantı noktası ve hoparlör bulunuyor.

Bu monitörle İki HDMI 1.4 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort 1.2 bağlantısı ve bir D-SUB girişi elde ediyorsunuz. Bu bağlantı seçenekleri iyi ve rakipleriyle mücadele etmenizde ona yardımcı oluyor. Ancak bu birime bir dizi cihaz bağlamak isterseniz sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

İnce çerçeve artık oyun ekranlarında bir standarttır. C27G1'in ince çerçeveleri ise şık masalara ve çoklu monitör kurulumlarına katkıda bulunmasına yardımcı oluyor. Diğer alanlar da bu ekran AOC oyun planını takip ediyor; mat siyah plastik panelin çoğunu kaplıyor ve altta, arkada, standda ve tabanda koyu kırmızı vurgular var.

KURULUM

C27G1'in geleneksel bir kurulum prosedürü var. Stand, vidasız bir sistemle panelin arkasına oturuyor ve taban, tek bir vidayla standa bağlanıyor.

AOC 6,1 kg ağırlığında, bu nedenle ağır değil. 24 inç ViewSonic ekran bundan daha ağır. Ekran, çok fazla yer kaplamadan sağlam bir taban sunan iki dar ayak üzerine oturuyor.

Bacaklar sağlam ve şık görünüyor, yapım kalitesi de baştan sona iyi. Burada sağlam bir ayar da elde ediyorsunuz. Paneli 34 derece yan yana döndürebilir, öne ve arkaya eğebilir veya 130 mm yüksekliğe ayarlayabilirsiniz. VESA montajını da destekliyor.

Menüde gezinmek için ekranın alt çerçevesinin altında bir dizi düğme var. OSD'nin kendisi geleneksel AOC yazılımı. Yani ekranın alt kısmının çoğunu kaplıyor. Seçenekler dikey olarak düzenlemek yerine burada yatay olarak düzenlenmiş.

Burada farklı ekran modları, manuel renk ayarlamaları, ekranın köşesine bir FPS sayacı veya merkeze artı işareti ekleme seçeneği dahil olmak üzere olağan kategorilerdeki olağan seçenekleri elde ediyorsunuz.

Düğmeler iyi çalışıyor ve mantıklı bir şekilde işaretlenmiş. Ancak OSD'nin ekranın çoğunu kaplamasını istemezdik. Rakip sistemlere kıyasla özellikle hızlı değil.

PERFORMANS VE GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Kalite söz konusu olduğunda, C27G1 farklı senaryolara ayak uydurabiliyor. Kontrast ve parlaklık seviyelerinden başlayacak olursak, VA panelin 0,06 nit siyah seviyesi harika. Şimdiye kadar gördüğümüz en iyi sonuçlardan biri. Tüm aralıktaki renklere büyük derinlik sağlayacak kadar derin. 4416: 1 kontrast oranı da inanılmaz ve her noktada bolca derinliğe sahip canlı tonlar oluşturmak için siyah seviyesiyle çalışıyor. Bu oyunlar için oldukça iyi.

Bu rakamların ikisi de mükemmel, ancak 265 nit parlaklık seviyesi biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Özellikle parlak durumlarda oyun oynamaya çalışıyorsanız, ekranın soluk görünmesine neden oluyor. Elbette, karanlık bir odadaysanız bu endişe verici değil.

C27G1'in siyah seviyeleri ve kontrastı, ViewSonic ve diğer AOC panellerinden çok daha iyi. Bu iyi ve bu monitörde renklerin daha fazla derinliğe ve farklılığa sahip olduğu anlamına da geliyor.

Renkler de oldukça doğru. Ortalama 2.15 Delta E, rekabetin çok gerisinde değil ve 6266K renk sıcaklığı iyi. Panelin tüm bölümlerinde % 10'un altında arka ışık sapması ile tekdüzelik makul. % 94,1'lik sRGB kapsama seviyesi dikkat çekici değil, ancak oyunlar için iyi.

C27G1, saf oyun özelliklerinden bazıları söz konusu olduğunda biraz tutarsız. AOC'nin Overdrive ayarını kullanmazsanız, sağlam rakip oyuncular hızlı tempolu oyunlar sırasında hafif gölgelenme ve titremeleri fark edebilir. Bu birçok oyunda sorun olmayacaktır. Ayrıca Overdrive seçeneğiyle neredeyse ortadan kalkıyor. Ama kesinlikle hala orada.

Kenarlarda da küçük bir arka ışık kanaması var. Ancak bu yalnızca daha az hareketle daha karanlık ekranlarda fark edilebilir.

Ekranda FPS, yarış ve RTS modları var. Ancak bunlar bizce oyunlar için uygun değil. FPS seçeneği, Yarış modunda olduğu gibi ekranın soluk ve cansız görünmesini sağlamak için renk sıcaklığını artırıyor. RTS seçeneği, marjinal olarak daha iyi renk sıcaklığı sunsa da kullanımını garanti etmek için yeterli değil.

TN donanımı yerine bir VA panelinin kullanılması, aşırı hız seçenekleriyle uğraşmadığınız sürece, biraz gölgelenme yapabilir. Bu, ciddi e-spor oyuncularını rahatsız edecek bir şey. Loş arka ışık, rakiplerin daha parlaklık ve dolayısıyla farklı oyunlar, durumlar ve aydınlatma seviyeleri için daha fazla çok yönlülük sunmasına yardımcı olmuyor.

Sonuca bağlayacak olursak…

AOC C27G1, yüksek kontrast seviyeleri, siyah ölçümü ve renk doğruluğu sunuyor. Bu da oyunların büyük çoğunluğunun iyi görünmesini sağlayabileceği anlamına geliyor.

Bununla birlikte, ekran çok karanlık, bu da e-spor oyunlarında veya parlak ışıkların altında ona yardımcı olmayabilir. Daha yoğun senaryolarda da ekran biraz gölgelenme sergiliyor. Bu sonuçlar, AOC'nin e-spor oyuncuları yerine sıradan ve genel oyuncular için daha iyi olduğu anlamına geliyor.

Bunlara ek kullanışlı bağlantı noktaları, ayarlama ve yapım kalitesi elde ediyorsunuz. Ancak USB bağlantı noktası ve hoparlör yok. 1080p çözünürlük ise 27 inçlik bir panelde kimileri için düşük kimileri için ideal.

Tüm bunlara rağmen, AOC C27G1 sağlam ve çok yönlü bir monitör. Ana akım oyuncuları tatmin edecek kaliteye ve özelliklere sahip. En önemlisi de çok pahalı değil.

AOC C27G1 oyun monitörüne 2236 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Rekabetçi fiyat

144 Hz AMD FreeSync

Harika kontrast ve siyah seviyeler

Makul renkler

Sağlam fiziksel tasarım





Eksileri

Zayıf parlaklık

USB bağlantı noktası yok

Ara sıra oluşan gölgelenme sorunları