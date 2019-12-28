AOC CQ32G1 inceleme: Cazip fiyata 32 inç 1440p oyun monitörü

Onur Binay/posta.com.tr

Oyun monitörleri söz konusu olduğunda, 27 inçlik bir ekran, makul fiyatlı kalırken daha büyük olanlarına erişmek bütçenizi sarsabilir. AOC'nin CQ32G1 adlı oyun monitörü kavisli ve büyük ekran isteyenler için fiyatı düşürüp, 144Hz yenileme hızına sahip kavisli 31.5 inç (görüntülenebilir) 1440p panel sunuyor. Bu herhangi bir oyuncunun iştahını açacak bir formül.

CQ32G1'in fiyatı birkaç tasarım sınırlaması ile birlikte geliyor. Monitörün sağlam standı -4 ila 21,5 derece arasında eğilebilir, ancak sağa veya sola dönemiyor ve yükseklik ayarı yok. Yine de, bu gerçek bir sorunsa, arkadaki VESA 100 x 100mm braketiyle bunu değiştirebilirsiniz. Ekran görüntüsüne (OSD) erişmek için düğmelerin yerleşimi de garip. Bazen kendimi doğru olan seçerken beceriksiz buldum. Çünkü üzerindeki ibareler net değil.

Bununla birlikte, bu küçük sıkıntıların dışında, CQ32G1 oldukça etkileyici bir monitör. OSD, özelleştirilebilir seçeneklerle dolu ve menü mantıklı bir şekilde yerleştirilmiş. Panelin 1800R eğriliği, dikkat dağıtıcı etkenlere neden olacak çerçevelerden arındırılmış. Üç tarafı çerçevesiz tasarım görüşünüzü olumlu yönde etkiliyor. Renk şeması da çekici.

Bağlantı için hem HDMI 1.4 hem de 2.0 bağlantı noktalarının yanı sıra Nvidia GeForce GTX 10 Serisi grafik kartı sahiplerinin Nvidia G-Sync'i etkinleştirmek için kullanabileceği DisplayPort 1.2 video girişi de var.

Görüntü kalitesi

CQ32G1 bir oyun monitörü olabilir, ancak görüntü kalitesi az çok pek çok durum ve iş için yeterince iyi. OSD üzerinden sRGB moduna ayarlanan panel, ortalama 0.92 Delta E ve maksimum 4.12 kolorimetreyle ölçülen renk üretimi sağladı. Bu, çok daha pahalı olan monitörlerden gördüğüme göre oldukça iyi. MSI Optix MPG27CQ sırasıyla 2.74 ve 6.8'e ulaşırken, Samsung CHG70 1.98 ve 4.42'ye ulaşmıştı.

Panelin 2.027: 1 kontrast oranı da etkileyici. Yüksek kontrast oranı sayesinde karanlık ya da koyu içerikleri izlerken çarpıcı ayrıntı netliği için canlı siyah tonlar sunuyor. Buna karşılık, diğer panel teknolojileri (IPS ve TN) sadece 1.000: 1'lik bir kontrast oranına sahip.

Yüzde 96.3 sRGB gamı ​​de ile renkler canlı ve keskin görünüyor. Tek eleştirim, sRGB modunda CQ32G1'in panelinin olumsuz aydınlatma koşullarında biraz loş görünebileceği. Renk açısından kritik bir iş yapmanız gerekirse, renk üretimini OSD menüsündeki standart sRGB alanı ile sınırlandırabilirsiniz.

CQ32G1'in 2.560 x 1.440 çözünürlüğü oyunlar için mükemmel. Bu monitörden en iyi şekilde yararlanmak ve 144Hz yenileme hızına çıkmak istiyorsanız, AMD Radeon RX 590, Nvidia GeForce RTX 2060 veya GTX 1070 ve üstü gibi güçlü bir grafik kartına ihtiyacınız olacak.

Performans açısından ise CQ32G1 kesinlikle rekabetçi oyuncular için tasarlanmış. AOC, 1 ms MPRT'lik (Hareketli Resim Tepki Süresi) tepki süresinden bahsediyor. Counter-Strike: Global Offensive oynarken panelin etkileyici derecede düşük giriş gecikmesi ve minimum ters gölgelenme ile son derece iyi yanıt verdiğini gördüm. Mümkün olan en hızlı tepki süresini sağlamak için isteğe bağlı olarak overdrive ayarları uygulayabilir ve Hareket Bulanıklığı Azaltma'yı (MBR) açabilirsiniz. Ancak bu, parlaklığı daha da azaltıyor.

Gerçek griden griye (GtG) piksel geçiş süresi VA panelleri için standart olan 5 ms'dir. 1ms MPRT elde etmek için, algılanan hareket bulanıklığını azaltmak için normal kareler arasına esasen siyah kareler yerleştiren Hareket Bulanıklığı Azaltma (MBR) teknolojisini etkinleştirmeniz gerekiyor.

Bu yöntem aynı zamanda ekran titremesini sağlıyor, aktif durumdayken monitörün maksimum parlaklığını azaltıyor ve FreeSync ile aynı anda çalışamıyor. Genel olarak, rekabetçi FPS oyunlarında kullanışlı, aksi takdirde kapatabilirsiniz.

1ms MPRT kullanılmadığında, piksellerin bir renkten diğerine hızlı bir şekilde geçiş yapamayacağını fark edeceksiniz, bu da özellikle koyu pikseller resimde ve daha yüksek kare hızlarında baskın olduğunda hızlı hareket eden nesnelerin belirgin bir şekilde izlenmesi ile sonuçlanıyor.

Bu, tüm yüksek yenileme hızı VA panellerde geçerlidir. Görüntü kalitesi, özellikler ve fiyat için aldığınız genel performans göz önüne alındığında, AOC CQ32G1’deki toplam gölgeleme ve hareket bulanıklığı miktarı tolere edilebilir.

1ms MPRT arka ışık çakma teknolojisini etkinleştirmek için, OSD menüsündeki Overdrive seçeneğini 'Boost' olarak ayarlayın. Yanıt süresi hız aşımı için kullanılabilecek diğer seçenekler arasında Kapalı, Zayıf, Orta ve Güçlü bulunuyor.

OSD menüsünde, FPS, RTS ve Racing türleri için Oyun Modu, önceden kalibre edilmiş resim ön ayarları ve tamamen özelleştirilebilir üç oyun profili de dahil olmak üzere birçok kullanışlı özellik bulacaksınız. Gama eğriliğini ve doygunluğunu hızlı bir şekilde ayarlamanıza izin veren Gölge Kontrolü ve Oyun Rengi seçenekleri de var.

AOC CQ32G1, dört farklı ön ayarlı (Okuma, Ofis, İnternet ve Multimedya) düşük mavi ışık filtresine de (LowBlue modu) sahip. Kontrast / parlaklık, renk sıcaklığı, en boy oranı ve üç gama ön ayarı gibi standart ayarlar da mevcut. Bir masaüstü uygulamasındaki tüm OSD ayarlarını yapmak için G-Menu yazılımını da kullanabilirsiniz.

Ayrıca AOC e-Saver (ekranın ne zaman uykuya dalacağını, kapanacağını, ekran koruyucusunu etkinleştirdiğini vb.) ve Screen + (daha kolay çoklu görev için monitörü bölümlere ayırır) uygulamaları da sizlere sunuluyor.

Son olarak, AOC CQ32G1 1440p 144Hz oyun monitörü, 48-144Hz değişken yenileme hızı (VRR) aralığına sahip AMD FreeSync'i destekliyor. Monitör NVIDIA'nın sertifikalı G-SYNC uyumlu ekranlar listesinde olmamasına rağmen, FreeSync uyumlu NVIDIA kartlarla da sorunsuz çalışıyor.

Sonuca bağlıyorum

AOC’nin 31.5 inç kavisli monitörü CQ32G1, büyük, yüksek kaliteli paneli ve mükemmel oyun performansı ile daha pahalı rakiplerini gölgede bırakıyor.

Yeni bir monitör almayı düşünüyorsanız, AOC CQ32G1 cüzdanınızı cebinizden çıkarmanızı sağlayan monitör olabilir. Geniş, duyarlı ve renk hassasiyeti sayesinde hem günlük bilgisayar kullanımı hem de rekabetçi oyunlar için ideal. 27 inç ekran fiyatına 31.5 inç kavisli panel satın almanızda cabası.

Fiyatına gelirsek AOC CQ32G1’e piyasada yaklaşık 2800 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Artıları

Bu boyutta bir ekran için iyi fiyat

Çok duyarlı

Fiyatına göre iyi görüntü kalitesi

FreeSync dahil olmak üzere birçok oyun özelliği

1 ms MBR

Eksileri

Dünyanın en parlak ekranı değil

Sınırlı stand ayarları

Hızlı oyunlarda, özellikle daha karanlık sahnelerde orta gölgeleme







