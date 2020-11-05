AOC dokunmatik taşınabilir monitörünü duyurdu: 16T2

Daha çok oyuncu monitörleriyle tanıdığımız AOC, yeni taşınabilir monitörü 16T2’yi piyasaya sundu Dokunmatik ekranlı monitör 15.6 inç IPS ekran ve Full HD çözünürlüğe sahip. Ek olarak ürün ekranı NTSC renk alanının %90’ını kapsıyor.

Dahili 8000 mAh pile sahip olan 16T2, hareket halindeyken kullanılmak üzere tasarlanırken bir powerbank görevi görebiliyor ve bir akıllı telefonu şarj edebiliyor. Öyle ki bunun için USB-C bağlantı noktası olmazsa olmaz.

Çift USB-C girişi ve Mikro-HDMI girişi sayesinde bu monitörü başka cihazlarla bağlamak oldukça kolay. Son dönemde taşınabilir monitörlerin sayısı arttı ve kullanıcılar, çoklu monitör kullanımının üretkenliği ve konforu artırdığını belirtiyor. 16T2, Windows 10 sertifikalı ve 10 noktalı dokunmatik ekranıyla birlikte bunu daha da kolaylaştırıyor.

İnce ve hafif bir yapıya sahip olan taşınabilir monitör yalnızca 9 mm kalınlığında ve koruyucusu olmadığında 1 kg ağırlığında. Bunun yanında 75×75/100×100 VESA standartlarında ekranı montajlamak mümkün. AOC’un yeni monitörü, iş amaçlı kullanımın yanında mobil oyuncular, öğrenciler, BT yöneticileri ve küçük işletmeler tarafından da kullanılabilir. Son olarak 16T2’nin dahili stereo hoparlörlerle (2x 1 W) birlikte geldiğini ekleyelim.

AOC 16T2’nin satış fiyatı ise 360 dolar.