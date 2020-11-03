E2 serisinden yeni temel modeller arasında 80 cm'lik (31.5") QHD modeli Q32E2N ve 4K (UHD) modeli U32E2N bulunuyor. Daha fazla ekran alanına mı ihtiyacınız var? 86.4 cm'lik (34") Q34E2A modelinin 1080p ultra geniş (21:9) IPS paneli, göz alıcı renkler ve çalışacak geniş bir tuval sunuyor. Şık ekranlar, eğilebilir bir ayak ve VESA montaj seçeneği, ayrıca dahili hoparlörler ve en önemli bağlantılar ile de sunuluyor.

31.5 inç'lik Q32E2N, VA ekranında, daha fazla ayrıntı ve keskinlik için Full HD'den %77 daha fazla piksel sunan QHD çözünürlüğe sahip (2560 x 1440 piksel). VA paneli, derin siyahlar ve 3000:1 doğal kontrast oranı üretir. 75 Hz yenileme oranı ve Adaptive-Sync sayesinde, imleç hareketleri ya da ekranda görüntü kaydırma çok akıcıdır. Üstelik ekran, ara sıra oyun oynama için uygundur. Dar çerçeveler ekranı çevreler ve 2x 3W hoparlörler de paketi tamamlar.

Apaçık ayrıntılar için ise, 31.5 inç'lik U32E2N bir adım daha öteye gidiyor ve 140 ppi piksel yoğunluğu veren bir UHD (3840 x 2160 piksel) VA paneli kullanıyor. Panel, 60 Hz yenileme oranı ve 2500:1 doğal kontrast oranı sunuyor. 3 taraftan çerçevesiz tasarımı ise modern ofisler ve evler için zarif görünümü perçinliyor. İyi aydınlatılmış ortamlarda yüksek ayrıntılı görüntülerin gerçekten keyfini sürebilmek için, U32E2N modelinin arka aydınlatması 350 nit parlaklık üretiyor.

Geniş ekran 16:9 görüntü oranı yeterli değil, daha geniş olsun mu istiyorsunuz? Q34E2A modeli, 21:9 görüntü oranına sahip 34 inç'lik , düz bir IPS paneli ile donatıldı. Bu model, 75 Hz yenileme oranında çalışır ve ultra geniş bir 2560 x 1080 piksel çözünürlüğü kullanarak Full HD'den %33 daha fazla piksel üretir. Üç taraftan çerçevesiz tasarım, ayağın fırçalanmış alüminyum yüzeyi ile birleştiğinde modele modern bir görünüm de veriyor.

E2 serisi, iyi bir panele sahip ve fazla süslü olmayan bir monitör isteyen kullanıcılar için tasarlandı. Bütün modeller, temel, eğilebilir bir ayak ile donatıldı. Buradaki kablo organizasyonu ile yayıntıyı azaltmak mümkün. VESA 100 x 100 mm montaj delikleri sayesinde, modeller artırılmış ergonomi ve tam esneklik için monitör koluna ya da duvar montajına kolayca takılabilir. Daha ergonomik çözümleri tercih eden kullanıcılar AOC' nin P2 serisi monitörlerine göz atabilirler ya da kurulumlarına AOC'nin monitör kollarından birini ekleyebilirler.





E2 modellerinin üçünün de VA ve IPS panelleri 16.7 milyon renk görüntülüyor, NTSC renk gamının %72'sini ve sRGB renk gamının da %+100'ünü kapsıyor. Ek olarak, modellerin hepsindeki 178/178° görüntüleme açıları eğik açılardan herhangi bir renk ve kontrast kaymasını en aza indiriyor. Monitörlerin bağlantıları arasında HDMI, DisplayPort girişleri ve bir kulaklık çıkışı bulunuyor. Ayrıca, modellerin tümünde 4 ms tepki süresi ve yırtılmayı ve tutukluğu ortadan kaldırmak için Adaptive Sync desteği bulunuyor.





Modeller, Flicker-Free teknolojisi ile donatılmış olarak sunuluyor. Parlaklığı PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) yerine DC (Doğru Akım) kullanarak ayarladıkları için, gözleri daha az yoruyor ve titreme kaynaklı baş ağrılarını azaltıyor. Ek olarak, monitörlerde ekran menüsü üzerinden ayarlanabilen Düşük Mavi Işık modu bulunuyor. Bu mod, kullanıcının gözlerini olası bir zarardan korumak için kısa dalga boyundaki mavi ışığı azaltıyor ve karanlık ortam ışığında rahat bir görüntüleme sağlıyor.





AOC'nin 31.5 inç’lik Q32E2N, U32E2N ve 34 inç'lik Q34E2A modelleri, sırasıyla 279 dolar, 489 dolar ve 329 dolar fiyat etiketlerine sahip.



