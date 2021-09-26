AOC ev kullanıcıları için yeni 4K monitürünü kullanıcılara sundu

AOC U27V4EA, ince bir kasa ve stanttan oluşan minimalist tasarımıyla zarif bir monitör. Ekranın üç tarafı çerçevesiz, ancak kullanılmadığında yine de iç çerçeveleri görebilirsiniz. Genel renk ise siyah. Monitör, yaklaşık 5 kg ağırlığında, bu nedenle oldukça taşınabilir ve hareket ettirmesi kolay. Cihazın yapı kalitesinde çoğunlukla plastik kullansa da oldukça sağlam. Herhangi bir parçasında kozmetik açıdan kusur yok. Stand zaman zaman sallanabilir, ancak bu yalnızca ekranı dürttüğünüzde veya düğmelerine bastığınızda oluyor. AOC U27V4EA, 4K çözünürlüğe sahip bütçe dostu bir monitör. Bu nedenle joystick yerine OSD düğmelerini kullanmanız gerekiyor. Bunlar alt çerçevenin altına yerleştirilmiş, böylece bunlara erişmek kolay. AOC U27V4EA ile birlikte verilen stand oldukça iyi, ancak daha pahalı rakiplerinin aksine yalnızca eğim ayarları sunuyor. Uzun boylu insanlar onu daha yükseğe çıkarmak için birkaç kitaba veya monitör standına ihtiyaç duyabilir. Burada VESA bağlantılarını kullanabilirsiniz. Bağlantı noktaları konusunda PS5 gibi oyun konsolları için kullanabileceğiniz iki adet HDMI 2.ve bir adet DisplayPort 1.2 yuvaları sunuyor. Oyuna özel bir çözüm olmasa da cihaza esneklik katıyor. Bu arada üçü de 60Hz'de tam 4K çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca, arka plan müziği veya konferans aramaları gibi temel ses amaçları için 3,5 mm'lik bağlantı noktası ve 2 watt'lık hoparlör alıyorsunuz. Buradaki ses, yüksek ses seviyelerinde biraz bozulabiliyor, ancak basit görevler için kullanılabilirler.

AOC U27V4EA, 3840 x 2160 çözünürlüğe, 60Hz yenileme hızına, 4ms tepki süresine sahip 27 inç IPS panelle geliyor. Arka ışık maksimum 350 cd/m2'ye sahipken, kontrast oranı çoğu IPS paneli gibi 1000:1'de. Renk doğruluğu konusunda AOC, Adobe RGB’nin yüzde 83'ünü, sRGB’nin %100’ini karşılayabiliyor. Bu rakamlar gerçek bir profesyonel için değil ama üretkenlik için yeterli. Varsayılan doğruluk da iyi çünkü DeltaE ortalaması sadece 1,97’de. Yani renk hataları çıplak gözle fark edilmeyecek düzeyde. AOC U27V4EA'nın kalibre edilmesi, DeltaE ortalamasını 1,03'e yükseltiyor. Bu, fiyatı iki katı olan bir modelde göreceğiniz bir durum. Burada görülen olumsuzluk ise arka ışık sızıntısı nedeniyle panel tekdüzeliğiydi. Ekran, çalışırken veya oyun oynarken dikkati dağıtabilecek belirgin bulutlanma sorunları gösterebiliyor. AOC U27V4EA oyun oynamak için tasarlanmadı. Ancak hareket işlemesi 60 Hz'lik bir monitör için iyi. Monitör, FreeSync ile uyumlu, ancak Nvidia'nın G-Sync uyumlu modu ile çalışmıyor. Giriş gecikmesi, 60 Hz'de 10 ms kadar. Bu nedenle PC'nizde ve oyun konsolunuzda FPS oyunları oynasanız bile gecikmeler sorun olmuyor.

AOC U27V4EA, çalışmak veya oyun oynamak için tonlarca alana sahip net bir ekran isteyen kullanıcılar için pratik bir seçim. IPS paneli, fiyatına göre iyi renk performansı ve bol miktarda parlaklık sunuyor. Yüksek bütçeli modellerle karşılaştırıldığında da çekici görünüyor, ancak bu modelle ergonomi gibi bazı temel özellikleri kaçırabilirsiniz.