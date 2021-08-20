AOC U32P2, ev ve ofis monitörü olarak tasarlandı. Kasanın her yerinde mat siyah kaplama var, bu nedenle bakımı oldukça kolaydır ve yıllarca modası geçmeyecek türden. Ekranın üç tarafı çerçevesiz olsa da alt kenarda modern monitörlerde de olan panel kenar yer alıyor. Bunun oldukça büyük bir monitör olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle masanızı veya kurulumunuzu buna uygun hale getirmelisiniz. Ayrıca yaklaşık 10 kg ağırlığında, bu nedenle kullanırken ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Monitörün yapı kalitesi, iyi bir şekilde güçlendirilmiş. Cihazın kozmetik kusurları da yok, her boşluk düzgün ve düz. Standın bağlantı noktası ise sağlam ve masanızın üzerine yoğun bir şekilde yazı yazsanız bile ekranda sallanma olmuyor. Burada fark edeceğiniz dezavantajlardan biri, joystick’lere kıyasla hantal olan OSD düğmeleri. Düzen, ayrı etiketlerle alt çerçeveye yerleştirilmiş, böylece onlara ulaşmak için eğilmek zorunda kalmıyorsunuz.

Stant, rahat bir görüş elde etmeniz için eğme, döndürme, kendi ekseni etrafında döndürme ve yükseklik ayarlamaları sunuyor. Tabanı oldukça büyük, ancak kare ve düz olduğundan diğer tasarımlar kadar müdahaleci değil. -VESA montajı kullanmak için de arkdaki parçayı çıkarabilirsiniz. Ancak birden fazla monitörünüz veya küçük bir masanız yoksa bu gerekli değil. Monitör, bir adet DisplayPort 1.2 ve iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktasının yanı sıra dört adet USB 3.2 bağlantı noktası sunuyor. USB’lerden ikisi, hızlı şarj etme özelliğine sahip bir yuva ile kolay erişim için yan tarafta. Burada eksik USB-C konektörü ise ne yazık ki yok. Burada ayrıca bir çift 3 watt'lık hoparlör de var. Bir hoparlör setinin veya kulaklıkların gücüne sahip olmasa da arka plan müziği veya konferans görüşmeleri için faydalılar.

AOC U32P2, 3840 x 2160 çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı ve 4 ms yanıt süresine sahip 32 inç VA panele sahip. Çoğu VA paneli gibi kontrast oranı 3000:1. Bu model, eğlence yerine iş için tasarlandığından, HDR sertifikası gibi özel özellikler yok. 32 inç 4K ekranlar, 27 inçlik modellere kıyasla gözleriniz için daha iyi. Ekstra pikseller daha iyi netlik ve alan sunuyor, metin gibi küçük nesneler daha geniş bir alana gerildiklerinden kötü de görünmüyor. Burada oyunlar ve filmler de gerçekten iyi görünüyor. AOC U32P2, oyun ve filmlerde zengin renkler için sRGB’nin %100'den fazlasını ve DCI-P3’ün %87’sini karşılıyor. DeltaE ortalaması ise 3.63. Burada kırmızı ve turuncu gibi bazı tonlar biraz doygun görünüyor, bu nedenle OSD'de ince ayar yapmalısınız. DeltaE ortalaması 1,34'e düşürülerek kalibre edildiğinde monitör oldukça iyi performans gösteriyor. Ekran, yeterli miktarda parlamayla mücadele edebiliyor ve derin siyahlar üretebiliyor. Monitör, bu konuda sıkıntı yaşayan IPS veya TN'nin aksine, düşük ışık senaryolu filmler ve oyunlar için de iyi. Monitör, FreeSync'i destekliyor, ancak piyasadaki diğer monitörler gibi G-Sync uyumlu değil. Giriş gecikmesi, 60 Hz'de 9 ms kadar olduğundan kullanım sırasında gecikmeler veya senkronize olmayan örnekler konusunda endişelenmenize gerek yok.

AOC U32P2, uygun bir fiyata doğru fiziksel özellikleri sunan, iyi tasarlanmış çok yönlü bir monitör. VA ekranı zengin renkler ve kontrast sağlayabiliyor, ancak dengeli bir çıktı elde etmek için biraz ince ayar yapılması gerekiyor. Evden çalışmak için güvenilir olmasının yanı sırsa oyunların ve filmlerin keyfini çıkarmak isteyenler için de kullanışlı. Burada tek dezavantaj ise bir USB-C bağlantısı noktasının olmaması.