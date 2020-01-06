AOC G2 serisinden CU34G2 piyasaya çıkıyor

CU34G2X, rekabetçi oyuncular için mükemmel olan etkileyici bir 144 Hz yenileme hızına sahip. Öte yandan, CU34G2 modelinde ise 100 Hz yenileme hızı bulunuyor. Her iki model de derin, mürekkep karası siyahlar, doğal ve canlı renkler üreten, çok da yüksek bir gerçek kontrast oranına sahip VA paneli ile donatıldı. Yüksek yenileme oranlarına ek olarak, oyuncular AMD FreeSync desteği sayesinde tutukluk ve yırtılma içermeyen bir deneyimin keyfini çıkaracaklar. 1 ms tepki süresi (MPRT) ise hareket bulanıklığı olmadan, akıcı bir oynanabilirliği garantiliyor.

Bu monitörlerin göze çarpan ilk özelliği yüksek agresif 1500R kavisleri ve 21:9 ultra geniş görüntü oranları. Bu özellikler onları diğer monitörlerden farklı kılıyor. Eklenen yatay ekran alanı sayesinde sanal gerçeklik tarzı bir deneyim yaratıyor. Kullanıcıların çevresel görüş alanını kapsadığından, sanki oyun dünyası merkez odak noktasından sonra da devam ediyormuş gibi görünüyor. Üstelik 1500R kavis ile, kullanıcılar kendilerini oyunlarına daha da kaptırabilecekler. Bütün oyun türlerinin oyuncuları ultra geniş görüntü oranını takdir edecekler, ancak birinci kişi perspektifinden oynanan oyunların tutkunları (RPG, simulasyon & yarış oyunları) bundan özellikle faydalanacaklar.

Sadece oyunlar değil, filmler de 21:9 (ya da 2.37:1) görüntü oranı sayesinde muhteşem görünüyorlar. 2.35:1 ve 2.39:1 formatında çekilmiş filmler için ideal olan bu monitörlerde, kullanıcılar dikkat dağıtan, siyah çubuklar görmeyecekler. Ve bu deneyimi paylaşmak isteyenler için, geniş 178°/178° görüntüleme açıları her yönden net görüntüler sağlayacak.

Hem CU34G2 hem de CU34G2X modellerinin panelleri, 34 inçlik diyagonalleri ile geniş ekran (16:9) 27 inçlik ekranlar ile hemen hemen aynı yükseklikte, bu da bol bol ekran alanı ve günlük işler için de görüntüleme konforu anlamına geliyor. Bu da, yüksek 3440 x 1440 çözünürlük ile birleştiğinde, hem rahat izlenen hem de ayrıntılı, 109 ppi piksel yoğunluğuna sahip, mükemmel bir kombinasyon ile sonuçlanıyor.

Oyuncular, 144 Hz yenileme oranına sahip CU34G2X ve 100 Hz'ye sahip CU34G2 arasında bir tercih yapabilirler. Son derece hızlı 1 ms MPRT, hareket bulanıklığı olmayan net, keskin ve uyumlu görüntüler verirken AMD FreeSync desteği ise tutukluğu ve yırtılmayı ortadan kaldırıyor. Düşük girdi gecikmesi modu sayesinde ise monitör ve görüntü kaynağı arasındaki gecikme de en aza indiriliyor.

Her iki monitörün de ayak yüksekliği ayarlanabilir. Titreşimsiz ve Düşük Mavi Işık (Low Blue Light) teknolojileriyle ise bu monitörler ergonomi ve göz sağlığı açılarından sağlıklı bir deneyimi garantiliyor.

Oyun oynarken avantajlı olmak isteyen kullanıcılar için, AOC oyuna özel başka özellikler de sunuyor. AOC Game Color (Oyun Rengi) daha iyi gri düzeyleri ve görüntü ayrıntısı için renk doygunluğunu ayarlıyor. Dial Point ise hedef alırken yardımcı olan artı göstergeler sunuyor. Dahili, 4 portlu bir USB hub ve ses giriş/ çıkışı da çevre birimlerinin bağlanmasını kolaylaştırıyor.

AOC'nin CU34G2 ve CU34G2X modelleri Ocak 2020'den itibaren, sırasıyla 519 ve 639 dolar tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.







