AOC, oyun kulaklığı pazarından çok oyun monitörü pazarıyla eş anlamlı olan bir üretici. Ancak şirket bu sefer GH300 ile karşımıza çıktı. Yapı kalitesi açısından AOC GH300, yumuşak suni deriyle kaplı sürücüler ve kırmızı renkte çelik bant ile geliyor. Kulaklığın dışında, RGB aydınlatmalı AOC logosu siyah metal bir ağ ile kaplanmış. Rahatlık için, kulaklıklar ve kafa bandında hafızalı köpük dolgu kullanılıyor. Bandı çekerek boyutu kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz hantal olduğundan ve sürücüler dışarı doğru çıktığı için bunları sokakta takmanız zor. Yaz sıcağında, suni deri kumaşın nefes alma özelliğinden yoksun olduğunu ve bu nedenle rahatsız olabileceğini de belirtelim.

Sol kulaklığın üzerine, onu tutan esnek bir plastik kablo ile çıkarılabilir bir mikrofon yerleştirilmiş. Aynı taraftan sarkan 2 metre örgülü USB kablosu, ses kadranı, mikrofonu sessize alma düğmesi ve LED anahtarına sahip kablo üzeri uzaktan kumanda var. Denetleyicinin konumu daha iyi olabilirmiş. Çünkü kablonun biraz aşağısında, elinizin doğal olarak oturduğu yerde değil. Yastıklı kulaklık başlıkları tüm kulağı kaplıyor, bu da sesin dışarı çıkmasını ve dışarıdan gelen gürültünün içeri girmesini engelliyor. Kulaklık uzun süreli oyun oturumları için de rahat, çok hafif hissettirdiği için sık sık yeniden ayarlamak zorunda kalmıyorsunuz. Bu arada kulaklık sadece 363,5 gram ağırlığında. Bunları bir PC'ye kurmak kolay, tek yapmanız gereken USB'yi cihaza takmanız ve AOC Audio Center uygulamasını bilgisayarınıza indirmeniz. Uygulamayı yüklerseniz 7.1 surround ses desteği de alıyorsunuz. Maalesef kablosuz bağlantı burada yok. 2 metrelik kablo PC oyunları için mükemmel, size büyük bir masaüstünün arkasına geçmeniz için bolca alan sağlıyor. Bilgisayar yazılımı son derece basit ve ama biraz eski moda. Buradan sesi değiştirebilir, RGB aydınlatmasını özelleştirebilir ve mikrofonu açıp kapatabilirsiniz. Uygulamada seçebileceğiniz dört RGB modu ile arkadan aydınlatmalı AOC logosunu nefes efekti, döngüsel ve statik efektlerle istediğiniz gibi kişiselleştirebilir veya tamamen kapatabilirsiniz.

AOC GH300'ün gerçekten iyi olduğu alanlardan biri de ses kalitesi. Çok geniş bir ses alanına sahip olmamasına rağmen, oyun sırasında sesler, kulağa aşırıya kaçmadan ayrıntılı olarak geliyor. Daha pahalı bir kulaklıktan bekleyeceğiniz uzamsal surround sesi sağlayarak, 360 derecelik sesi taklit etmede iyi bir iş çıkarıyor. Böylece rakiplerinizi tüm açılardan duyabilirsiniz, bu FPS ve yarış oyunları için mükemmel. Müzik konusunda da ses kalitesi başarılı. Odak ağırlıklı olarak alt uçta olmasına rağmen, ses zengin ve ayrıntılı. Bunları hem müzik hem de oyun kulaklığı olarak kullanmakta sorun yaşamayacaksınız. Çok yönlü mikrofon, kulaklığı biraz aşağı indiriyor. Bu nedenle sesler karşı tarafa daha net gidiyor. Mikrofon nefes ve ortam seslerini de oldukça iyi kesiyor.

AOC GH300, çıkarılabilir bir mikrofona ve kulaklıklarda özelleştirilebilir RGB ışıklara sahip uygun bir oyun kulaklığı. Bazı dezavantajları var, ancak ses kalitesi bunlardan biri değil. Evet kontroller biraz garip yerleştirilmiş ve masaüstü yazılımı mükemmel olmaktan uzak ama hafif tasarımı ve köpük dolgusu, AOC GH300'ü uzun oyun oturumlarında giymek için rahat hale getiriyor. RGB ışıklar da kurulumunuza biraz renk katacaktır.