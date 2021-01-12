AOC iki yeni oyun monitörünü piyasaya sürdü

31.5 inç’lik CQ32G2SE QHD çözünürlüklü (2560×1440), 1500R kavisli bir VA panele sahip. Bu da inç başına 94 piksellik bir piksel yoğunluğu sunuyor. CQ32G2SE ayrıca geniş görüntüleme açıları, yüksek kontrast oranı (3000:1) ve %121 sRGB kapsamlı geniş bir renk gamı da sunuyor.

Diğer bir model olan AOC C32G2AE ise, yine aynı 165 Hz yenileme hızına ve 1 ms tepki süresine sahip ve Full HD çözünürlük ile donatılmış. Bu model, üç taraftan çerçevesiz tasarımı ve VESA montaj kapasitesi sayesinde, hem giriş düzeyindeki oyuncular hem özelleşmiş oyun donanımlarında çoklu monitör kurulumu kullanan oyuncuları için ideal olabilir.

Yeni modellerin her ikisinde de değişken yenileme hızı desteği için, tutukluk ve yırtılmayı ortadan kaldırarak akıcı bir oyun deneyimi sağlayan AMD FreeSync Premium teknolojisi bulunuyor.

Flicker-Free teknolojisi ve Düşük Mavi Işık modu, uzun süren ve karanlık oyun seanslarında oyuncuların gözleri açısından rahat ve sağlıklı bir kullanım sunuyor. HDMI ve DisplayPort girişleri aralarında oyun konsollarının da bulunduğu çeşitli bağlantıları mümkün kılıyor.

AOC C32G2AE ve CQ32G2SE, sırasıyla 349 ve 449 dolardan yurt dışında satışa çıktı.





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