AOC, oyuncu ekipmanları ile oyun ürün grubunu genişletiyor

AOC’nin oyun için kullanılan çevre birimleri, bütçesi ya da ihtiyaçları ne olursa olsun bütün oyuncuların gereksinimlerine yanıt veriyor. Giriş seviyesindeki GK200 klavye, 25 tuşluk rollover’a sahip, bir başka deyişle 25 tuşa birden aynı anda basılabilir ve herhangi bir ghosting oluşmadan 25 tuşun her birine basıldığı algılanır. Gökkuşağı efektli RGB aydınlatma ve metalik kapak oyun oynama deneyimini tamamlar, aynı zamanda çıkarılabilir bir klavye bilek desteği, rahatlık sunarak oyun deneyiminize fazladan biraz daha keyif katar. Ek olarak, GK200 “mekanik klavye” hissi veren membran switchleri ile donatıldı. Üstelik klavye sıvı dökülmesine karşı da dayanıklı olduğu için, oyuncular, çatışmanın heyecanıyla kazara en sevdikleri içeceği dökecek olurlarsa yine de kendilerini güvende hissedebilecekler.

AOC 200 serisi

Orta seviye GK500 ise Outemu Mavi/Kırmızı mekanik switchler, n-tuş rollover (tuşlara eş zamanlı basmada bir sınır yok) ile donatıldı ve %100 anti-ghosting'e sahip. Ürüne dahil AOC G-Tools yazılımı sayesinde 104 tuş da programlanabilir. GK500 oyuncuların hızlı erişim için özelleşmiş tuşları kullanmalarını sağlayan 5 makro tuşa sahip ve uzun oyun seansları boyunca daha fazla konfor için manyetik, çıkartılabilir bir bilek desteği de bulunuyor. Alüminyum üst kaplama ve switchler bu ürünün oyun muharebelerinde dayanıklı bir yol arkadaşı olmasını sağlıyor. Klavye ayrıca 16.8 milyon rengi ve geniş yelpazedeki aydınlatma efektlerini destekleyen RGB aydınlatma ile donatıldı. Üstelik bunların hepsi G-Tools yazılımı ile özelleştirilebilir.

Birinci sınıf AGON klavye AGK700, daha iyi bir işitsel ve dokunsal geri bildirim için 115 adet yüksek kalitede Cherry MX Mavi/Kırmızı switch'e sahip, ayrıca n-tuş rollover ve %100 anti-ghosting özellikleri de var. Ayrıca hem bir USB pass through (1x USB 2.0) ve kulaklık bağlantıları, hem de oyuncuların AOC’nin AGON monitör ürün grubundan bilip sevdikleri agresif kırmızı renkli, şık, yuvarlak bir ses düğmesi bulunuyor. AGK700’ün alüminyum gövdesi, yüksek enerji gerektiren yarışmalar için son derece dayanıklı. Bütün tuşlar programlanabilir ve özelleşmiş tuş takımı yerleşimi ise klavyenin kendisine kaydedilebilir. Bir başka deyişle, bir kez ayar yapıldıktan sonra, profiller G-Tools yazılımına gereksinim duymaksızın seçilebilir.

AGK700, kullanıcıların kendilerini daha da ayrıcalıklı hissetmesi için deri yüzeyli, manyetik, çıkartılabilir bir klavye bilek desteği ile de sunuluyor. Atanmış makro tuşlar, klavyenin oyun modlarını (RTS, FPS, Yarış) ve (destekleyen) monitörlerdeki RGB aydınlatmasını kontrol edebilmesini sağlayarak tüm AGON ekosistemini bir araya getiriyor. Işık senkronizasyonu, monitörden fareye ve klavyeye kadar tüm kurulumun uyum içerisinde renkle ışıldamasını sağlıyor.

Hem AGK700 hem de GK500, ayrıca ekstra bir W, A, S, D tuş setiyle geliyor, altın kaplamalı bir konektöre sahip (USB 2.0 Tip A), ve de örgülü bir USB kablosu ile sunuluyor.

Oyun fareleri

AOC’nin yeni çevre birimi ürün grubu da üç çeşit oyun faresine sahip, üstelik hepsinde yüksek kaliteli Pixart optik sensörler var. Üç fare de 1000 Hz örnekleme hızını ve 1 ms fare ve bilgisayar arasındaki bilgi alışverişi hızını destekliyor.

AOC GM200, altı düğmeli ve Pixart 3519 sensörlü (4200 Gerçek DPI - İnç başına nokta, 48 IPS - Saniye başına inç ve 10g ivmelenme), sağ elini kullananlar için bir fare. Daha fazla doğruluk için, DPI geçiş düğmesi 800-1600-2400-4200 DPI arasında hızlı bir geçiş sağlıyor. Güvenilir sol ve sağ düğmeler (LMB ve RMB) 10 milyon tıklamaya göre test edildi. Fare, 12 renk ile ışıklandırılabilir ve bu renkler DPI ayarına ve RGB breathing efektlerine göre değiştirilebilir.

AOC GM500 ise iki elini de kullananlar için (bir başka deyişle, hem sol hem de sağ elini kullananlar için uygun) ve doğru ve hızlı hareketleri izleyebilmek için 5000 Gerçek DPI çözünürlüğü, saniyede 100 inç takip hızını ve 20g ivmelenmeyi destekleyen bir Pixart 3325 sensörüne sahip. Daha fazla dayanıklılık için, 50 milyon tuş vuruşu ömürlü, yüksek kaliteli Omron switchleri sol ve sağ tuşlarına dahil edildi. GM500’ün sekiz düğmesinin, sekizi de AOC G-Tools sayesinde programlanabilir. Bu yazılım ile, dahili RGB LED de tamamen özelleştirilebilir (16.8 milyon renk, 3 ışık hızı seçeneği, 4 ışık efekti) ve ek olarak da, AOC’nin diğer oyun cihazları ile de eş zamanlanabilir.

AOC 500 serisi

AOC’nin birinci sınıf AGM700’ü de sağ elini kullananlar için hazırlanmış, daha fazla kişiselleştirmeye izin veren özellikler ile donatılmış bir fare. Pixart 3389 sensörü ise, rekabetçi oyuncuların atak hareketlerine ayak uydurabilmek için 16000 Gerçek DPI (inç başına nokta) çözünürlüğe, saniyede 400 inç takip hızına ve 50g hızlanmaya sahip. Sol ve sağ düğmelerde 50 milyon kez harekete geçirme ömrüne sahip Omron switchleri var. Anında DPI switch sayesinde, kullanıcılar DPI’lar arasında kolayca geçiş yapabilirler. Ayrıca, ayrı bir DPI nişancı düğmesi sayesinde, tek bir düğme ile daha düşük bir DPI seçilebilir ve rakipler daha kolay bir şekilde takip edilebilir. Bu, özellikle FPS (Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarında uzun menzilde nişan alırken faydalı olur. Farenin ağırlığı, optimal ergonomiyi elde edebilmek için ürüne dahil beş ağırlık ile (birim başına 5 g) ince ayardan geçirilebilir. Şıklığı artırmak için, AGM700’ün özelleştirilebilir RGB LED’i, AOC’nin diğer çevre birimleri ile eş zamanlanabilen 16.8 milyon renk sunar. AGM700’ün sekiz düğmesinin hepsi de, AOC G-Tools yazılımı yoluyla özelleştirilebilir ve özelleştirilmiş 3 profil, fare üzerine kaydedilerek yazılımı kullanmaksızın diğer kişisel bilgisayarlarda da kullanılabilir.

AOC 700 serisi

Hem AGM700 hem de GM500, 1.8 m örgülü bir USB kablosu ve altın kaplama bir konektör ile sunuluyor.

AOC’nin yeni oyun çevre birimleri ile, AOC daha tam ve daha uyumlu oyun kurulumları yaratmak için portföyünü daha da kusursuz bir hale getirirken bir yandan da oyun deneyimini bambaşka bir düzeye taşıyor.

Ekipmanların fiyatları ise şekilde:

AGM700 fare: 59 dolar

AGK700 klavye: 189 dolar

GM500 fare: 39 dolar

GK500 klavye: 89 dolar

GM200 fare: 29 dolar

GK200 klavye: 49 dolar

GK500 ve AGK700 mekanik klavyelerin mavi ya da kırmızı switch seçeneklerinin piyasada bulunup bulunmaması ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.