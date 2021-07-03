AOC oyuncular için kavisli oyun monitörünü duyurdu: AOC CU34G2

HDR desteği, en iyi oyun monitörlerinde giderek daha önemli hale geliyor. Bir ekranın maksimum yenileme hızından bağımsız olarak AMD FreeSync veya Nvidia G-Sync desteğine de sahip olması gerekiyor. AOC ise birçok yüksek performanslı oyun monitörü üretti. Şimdiyse HDR ve FreeSync ile AOC CU34G2'yi kullanıcılara sundu. Ultra geniş kavisli VA panel, 34 inç boyut, 3440x1440 çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sayesinde monitör yüksek performans sunabiliyor.

AOC CU34G2, G2 serisinin tasarım anlayışını kullanıyor. Bu nedenle görünüş ve orantı söz konusu olduğunda CU34G2X arasında temelde hiçbir fark yok. Monitörün, üretkenlik veya profesyonel kullanım yerine oyun amaçlı olduğunu belirtmek için kırmızı vurgularla mat siyah bir kasa kullanılmış. Monitörün üç tarafında aşırı kalın çerçeveler yok, ancak ekran kullanımdayken yine de iç kenarlıklar göreceksiniz. Cihaz, boyutuna rağmen masanızın çoğunu kaplamıyor. Bu nedenle önüne büyük bir klavye ve fareyi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Monitör ayrıca çoğu ultra geniş ekrandan daha hafif. Bu nedenle onu kaldırırken veya monte ederken sorun yaşamayacaksınız.

AOC CU34G2 ve ait olduğu seri uygun fiyatlı alternatifler olmaya odaklansa bile yapı kalitesinden ödün vermiyor. Plastikler sağlam ve kaliteli bir his verirken, kasanın açısını değiştirmeye çalışırsanız stant dengeli ve pürüzsüz hissettiriyor. Buradaki dezavantaj, joystick yerine OSD düğmelerin kullanılması. Alt menüye ulaşmak için birden fazla basış yorucu hale gelse de parlaklık gibi sıradan bir şeyi ayarlamak istiyorsanız joystick daha kullanışlı olabilir.

Stand, eğme, döndürme ve yükseklik ayarlamaları sunuyor. Böylece rahat bir görüş açısı bulabileceksiniz. Y-şekilli taban ayrıca monitörü dik tutmada mükemmel bir iş çıkarıyor. Bu nedenle kullanım sırasında kazalar konusunda endişelenmenize gerek yok. VESA montajını da tercih edebilirsiniz. Ancak kurulumunuzda yerden tasarruf etmek veya birden fazla ekran kullanmak istemiyorsanız bunun gereksiz olduğunu düşünebilirsiniz.

AOC CU34G2'nin daha yüksek kardeşiyle arasında olan bir diğer fark, daha az bağlantı noktasına sahip olması. Panelinde, aksesuarlar ve çevre birimleri için dört adet USB 3.0 yuvasının yanı sıra video için bir adet DisplayPort 1.2 ve iki adet HDMI 2.0 yuva bulunuyor. Burada hoparlör yok, bu nedenle tek ses özelliği, kulaklıklarınız için 3,5 mm jak girişi.

AOC CU34G2, 3440 x 1440 çözünürlüğe, 100Hz yenileme hızına ve 4ms tepki süresine sahip 34 inç kavisli VA panele sahip. Arka ışık 300 cd/m2'de listelenirken, kontrast bir VA panelden beklendiği gibi 3000:1'de duruyor. Bu modelin 1500r'lik eğriliği de var. Bu kavis de onu, oyunların yanı sıra video montaj işleri, çoklu pencere kullanımları ya da ofis işleriniz için uygun hale getiriyor.

Panel oldukça keskin. Böylece ayrıntı ve netlikte sorun yaşamayacaksınız. Görünürlük de dengeli, bu nedenle metin gibi küçük nesneler daha küçük görünse bile kullanıcıların ölçekleme kullanmasına gerek kalmıyor. Renk konusunda da Adobe RGB'nin %100'ünü ve sRGB’nin yaklaşık %85'ini kapsıyor. Renk sıcaklığı da gözlerimiz için çok sıcak, bu nedenle daha dengeli bir görüntü için kalibrasyon gerekli. Ofis uygulamaları gibi beyaz arka planların sarımsı rengini burada görebilirsiniz. Ancak kalibre sonrası bunlar gidiyor.

AOC CU34G2 de 144Hz kardeşi gibi yalnızca 240 cd/m2 hızında çalışarak arka ışık özelliklerini bazen karşılayamayabilir. Kontrast da 2200:1'de. Ancak ekranın loş görünmesine neden olabilecek arka ışığın sınırlamalarına kıyasla daha az sorun teşkil ediyor. Siyahlarda ise sorun yok. Modern Warfare gibi oyunlarda karanlık sahnelerin keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz.

AOC CU34G2, FreeSync bir oyun monitörü. Ancak G-Sync uyumluluk modunu kullanmak istiyorsanız birkaç sürücü yükseltmesi yapmanız gerekebilir. Nvidia'nın kontrol ayarları aracılığıyla bunu etkinleştirilebilirsiniz.

Kısaca AOC CU34G2 fiyatına göre iyi bir monitör. Yüksek yenileme hızlarıyla ultra geniş panelde oyun oynamak isteyenler bu monitöre bakabilir.