AOC Q27G2U inceleme: Çok amaçlı senaryolar için uygun monitör

AOCQ27G2U, yakın zamanda incelediğimiz AOC 27G2U'nun en üst seviye varyasyonu. Burada IPS VA panel ve 1440p'lik daha yüksek bir çözünürlük bulunuyor.

Bunun birkaç avantajı var; yeni VA paneli daha da iyi renk üretimi ve çok daha yüksek statik kontrast oranı sağlıyor. Bu, oyun oynarken, film izlerken veya içerik oluştururken daha canlı ve derin bir görüntü demek. Daha yumuşak bir renk paleti olan bazı oyunlar, bu artan canlılıktan tam olarak yararlanamasa da daha parlak ve renkli oyunlarda fark şaşırtıcı.

Sea of ​​Thieves gibi bir oyunda, daha yüksek tepe parlaklığı, daha iyi renk ve daha iyi kontrast oranı muhteşem ve sürükleyici bir dünyaya yol açıyor. Bu, Q27G2U'nun üstün olduğu tek alan değil. Renk üretimi ve hızlı yanıt süresini de unutmamak gerek. Tek düğmeyle de, ekran modları arasında geçiş yapabilir ve ihtiyacınız olan görünümü ve performansı elde edebilirsiniz.

Keskin ve ayrıntılı görüntü

AOC Q27G2U'nun Quad HD çözünürlüğünü gerçekten deneyimlemenize gerek. Çünkü bu monitör 27 inç boyutunda keskin ve ayrıntılı görüntüler sunuyor. Aynı zamanda kullanılacak çok sayıda ekran alanı var. Elbette bu boyut ve çözünürlük, yeterli renk temsili, kontrast oranı, yenileme hızı ve yanıt süresi olmadan hiçbir şey ifade etmeyecektir. Ancak bu dördü de bol miktarda burada yer aldığı için şanslısınız.

Yüzde 90 Adobe RGB ve yüzde 121 sRGB kapsamına ek 250 cd / m²'lik maksimum parlaklığa sahip VA panel, derin ve canlı renkler sunuyor. Far Cry 5’te bulunan yemyeşil ve genişleyen Montana manzarası bu panalde göze oldukça geliyor. Orman örtüsünü saran güneş, denizdeki değişen gölgeler ve zıtlıkları buna ek silah namlusundaki parlamaları izlemek ayrı birere zevkti.

Monitör, 144Hz yenileme hızına ve 1ms yanıt süresine sahip. Bu nedenle işler biraz yoğunlaştığında elektriksel terlemeyi bozmadan ayak uydurmayı başarıyor. Bu kadar saygın hızlarda bir VA panelinin renk kimlik bilgilerine erişebilmek gerçek etkileyici. Bol miktarda gölgesiz çerçeve sağlayarak pürüzsüz, bulanık olmayan ve kırpışmasız bir görsel deneyim sağlar.

Dahili Adaptive Sync, AOC Q27G2U'nun PC'nizin grafik kartıyla senkronize olmasını sağlayarak optimum performans sağlıyor.

Monitörü parlak bir şekilde aydınlatılmış bir odada kullanırsanız, düşük parlaklık fark ediliyor. Ancak üstün kontrast ve parlama önleyici kaplamanın birleşimi sayesinde bu pek sorun değil. Karanlık bir odada oyun oynarken, IPS panellerinde bulduğunuz gibi ekranın karanlık kısımlarında çok daha az dikkat dağıtıcı parıltıyla görüntü olağanüstü.

Bu görsel güçler elbette başka kaynaklara da aktarılıyor. PS4 Pro'yu bu monitöre bağlamak, monitörün çözünürlüğünü zorlamanıza olanak tanıyor. Burada 4K ekran kadar keskin olmasa da, renk canlılığı binlerce eksik pikseli telafi etmekten daha fazlasını yapıyor. Q27G2U'yu Nintendo Switch ile de denedim. 720p ana menü biraz bulanık görünse de 1080p’de Paper Mario: The Origami King oynarken renk doygunlupu, çizgiler, yoğunluk ve enerji iyiydi.

Çok yönlülük oyun içeriğinde bitmiyor. Statik kontrast ve doğru renk temsili, Q27G2U'yu Adobe Photoshop veya Affinity Photo'da görüntü düzenleme için değerli bir yol arkadaşı da yapıyor. Yerleşik renk ayarları, kullanıcının rengi aşırı doygunluktan daha yumuşak ve abartısız tonlara kadar iyileştirmesine olanak tanıyor. Haklı olarak, bu aynı zamanda filmlerin, TV şovlarının ve canlı yayınların da bu mükemmel performanstan yararlandığı anlamına geliyor.

AOC, kullanıcılara parlaklık, renk ayarı, resim güçlendirme ve oyun ayarlarına erişim sağlayan OSD düğmeleri de sunuyor. Bu sayede monitörde ayrıntılı olarak ayarlamalar yapabilirsiniz. Monitör kutudan çıktığında biraz parlak olduğundan, çoğu kişi kendisini hemen bu menülere atarken bulabilir. Menü içerisinde, daha yaygın renk seçenekleri, LowBlue modu ve gama kontrolleri arasında HDR, DCR ve Adaptive-Sync gibi birçok güçlü özellik bulunuyor.

Bazıları bu, deneyimlerini iyileştirme becerisine sevinecek, ancak küçük bir deneyden sonra, önceden ayarlanmış modlardan birine bağlı kalmaktan kendimizi mutlu bulduk. FPS, yarış ve spor oyunlarından en iyi şekilde yararlanmaya adanmış olsa da, kendimizi film ön ayarına bağlı bulduk. Bize her şeye uyan tek bir deneyim sağladı ve menüde ileri geri atlama ihtiyacımızı azalttı. Yine de, önceden ayarlanmış bir modun seçilmesi, en önemlisi de parlaklık olmak üzere bazı parametreler üzerindeki kontrolü engelliyor.

Forza Horizon 4 ile eşleştirildiğinde yarış modu, ultra canlı renkler ve süper derin siyahlar üretti. Yeni arabanızın etrafında gezindiğinizde gerçekten ıslak cilayı görebilirsiniz. FPS modunda, siyah geliştirme, karanlık alanları gerçekten aydınlatarak, insanların gizlenmeyi sevdikleri sinsi karanlık köşeleri görmeyi biraz daha kolay hale getirdi.

OSD'de ayrıca bir HDR modu da var. Bunun çok daha pahalı HDR600 + veya FALD panellerden beklediğimiz aynı yüksek HDR standardı olmadığını belirtelim. Geçmişte diğer orta seviye HDR monitörlerde deneyimlediğim gibi stil vardı.

Siyah ve kırmızının birleşimi

AOC Q27G2U'nun fiziksel formu, oyuncu estetiği açısından oldukça etkileyici ve agresif kenarlara sahiptir. Bu şık cephe, bazı hoş ekstraları da barındırıyor. Monitörün arkasında iki adet HDMI, bir adet DisplayPort 1.2, ses çıkışı, beş adet USB-A 3.0 bağlantı noktası (biri uyku ve şarj) ve bir USB-B 3.0 bağlantı noktası bulacaksınız. Monitörün kenarları, sürükleyici çoklu monitör ekranları oluşturmak için ideal olan ince çerçevelerden oluşuyor. Stand, yükseklik, eğim ve döndürme manipülasyonu aracılığıyla mükemmel konumlandırma sunuyor. Dar masaları olanlar için Q27G2U, geniş ve derin bir duruş ortaya koyuyor. Aynı zamanda VESA 100 montaj braketleri ve kolları ile de uyumlu.

Çarpıcı görseller, tüm oyun kurulumları için gerekli olsa da seste önemli. Burada harici hoparlörlerin sunduğu ses komşularınızı rahatsız edecek türden değil. Buna ek olarak oyun oynamak için de pek yeterli değil. Film ya da video izlemek için iş görebilir ama oyun oynarken kulaklıklarınızı takmak isteyebilirsiniz.

Sonuca bağlıyorum

AOC Q27G2U, uygun fiyatlı bir oyun monitöründen daha fazlası. Son derece keskin yanıt süresi, çarpıcı ekran ve en sert oyuncuları bile mutlu edecek kadar özelleştirilebilir ayarlarla dolu 27 inçlik bir monitör. Rahatça oyun oynayabilir, Adobe programlarını kullanabilir ve film izleyebilirsiniz. Sürükleyici, canlı ve çok yönlü bir panel isteyenler için AOC Q27G2U modeline bakabilirler.

AOC Q27G2U’ya yaklaşık 2927 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Her görev için çok yönlü mükemmel performans

Şık, ikonik AOC görünümü

Mükemmel ortalanmış VESA montajı

Tonlarca ekran modu ve özelleştirme

VA panel mükemmel kontrast sunuyor

Minimal çerçeve ve ekran çerçevesi





Eksileri

OSD düğmelerini hissetmek ve gezinmek zor



