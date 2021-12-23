AOC yeni monitörlerini kullanıcılara sundu

AOC'nin V4 serisindeki 27 inçlik (68.58 cm) monitörü U27V4EA, geniş açılar sunan bir IPS paneline sahip, 4K çözünürlüklü (3840 x 2160 piksel) bir model. 350 nit parlaklığı ise gün ışığı alan odalarda rahat kullanım için yeterince yüksek bir parlaklık. Sahip olduğu %112 sRGB ve %83 Adobe RGB gam alanı ile, bu monitör 4K çözünürlüğün sunduğu ek keskinlik ile de dijital görüntü ve video düzenlemeleri için çok uygun. Adaptive Sync desteği ve 4 ms GtG tepki süresi sayesinde hafif oyun görevleri için ideal.

AOC'nin Q32P2CA modeli, özellikler anlamında kendisini bir sonraki düzeye taşıyor. 31.5 inçlik (80 cm) bu monitör, IPS paneli ile QHD çözünürlük sunuyor (2560 x 1440 piksel) ve büyük bir ekran alanı ve ona uyacak kusursuz bir çözünürlük veriyor. Q32P2CA modelini gerçek bir keyif kılan şey ise USB-C bağlantısı. USB-C'nin DisplayPort Alternate modunu destekleyen diz üstü bilgisayarlar ve tabletler ekranı genişletmek için kolayca monitöre bağlanabilir. Bu arada monitör, USB-C üzerinden bu cihazları 65W'a kadar şarj ederek, ikinci bir güç kablosuna duyulan gereksinimi ortadan kaldırır ve böylece kablo yayıntısını azaltır. İş odaklı P2 serisinin bir üyesi olan Q32P2CA ise yükseklik, eğilme, sağa sola dönme ve pivot ayarları sunan ergonomik bir ayak ile donatılmıştır. Düşük Mavi Işık modu ve Flicker-Free teknolojisi gibi özellikler, kullanıcılar işlerine odaklanırlarken gözlerdeki yorgunluğu azaltırlar. Bu monitör, 1.07 renk desteği, 75 Hz yenileme hızı ve 4 ms GtG sayesinde oluşturulan hem zengin ve ayrıntılı şekilde tanımlanmış görüntülerden hem de daha net hareket eden görüntülerden yararlanan çeşitli uygulamalara mükemmel derecede uygun.

AOC GAMING G2 serisi, özellikle 27G2U ile sağlam bir monitör. 144 Hz yenileme hızı sayesinde süratli FPS, RPG, Aksiyon ya da MOBA oyunları için kusursuz derecede uygun olan 27 inçlik (68.58 cm) 27G2U, vurucu, doğal ve doğru renkler için Full HD (1920 x 1080) çözünürlüğünde bir IPS paneline sahip. Sıradan 24 inç monitörlerden daha büyük bir ekran ölçüsüne sahip 27G2U, ayrıntıları görmeyi kolaylaştırıyor. Sıradan GPU'lar modelin Full HD çözünürlüğünde yüksek kare hızları elde edebiliyorlar. Hareket Bulanıklığını Azaltma (Motion Blur Reduction - MBR) tepki süresini 1 ms MPRT'ye indirerek, akıcı ve keskin bir gaming deneyimi yaşatıyor. Oyuncular, ergonomik ayağı, Düşük Mavi Işık modu ve Flicker-Free teknolojisi sayesinde sağlıklı gaming seanslarında rahatça oturabilir ve bunların keyfini çıkarabilirler.

Hızı ve kare hızını her şeyin üzerinde tutan oyuncular için ise, C27G2ZU modelini tercih edebilir. 27 inçlik C27G2ZU, 240 Hz yenileme hızına ve sadece 0.5 ms MPRT'ye sahip olduğundan hızlı, rekabetçi oyunlarda keskin, net görüntüler veriyor. Yüksek, 3000:1 kontrast oranlı ve 1500R kavisli VA paneli ile oyuncuları tamamen oyunların içine çekiyor.

49 inçlik (124 cm) AGON AG493UCX2 oyuncular için uygun bir model olabilir. 1500R kavis, 32:9 süper geniş bir görüntü oranı ve 5120 x 1440 piksel Dual QHD çözünürlük, yalnızca kullanıcıların çevresel görüş alanını tamamen kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda durumsal farkındalıklarını da artırıyor. Geniş görüntü alanı sayesinde, simülasyon yarışçıları yan aynalarından rakiplerini kolayca görebilirler ya da simülasyon pilotları yanlara bakabilir ve son yaklaşma hareketini yapmadan önce pisti kontrol edebilirler. 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT daha sürükleyici bir deneyimi ve daha bağlantıda olma hissini garantiliyor. Ayrıca 400 nit parlaklık, 3000:1 kontrast, DisplayHDR 400 desteği ve %90 DCI-P3 renk gamı alanı da doğal, doygun ve renkli bir temsil sunuyor. Ayrıca bu model, ekranın Picture-by-Picture modu, KVM anahtarı ve USB-C bağlantısı (65 W güç temini) sayesinde bir home ofiste ya da bir streamer'ın masasının üzerinde ergonomik ve üretkenlik artırıcı.

AGON PRO AG254FG, 360 Hz yenileme hızı, 1 ms GtG ve NVIDIA G-SYNC sertifikası ve yüksek yenileme oranıyla sağlam bir oyun monitörü. 24.5 inçlik (62.23 cm) AG254FG, Full HD'ye (1920x1080), zengin renklere (%100 sRGB kapsamına) ve şık bir tasarıma (reddot tasarım ödüllü) sahip, üç taraftan çerçevesiz bir Hızlı-IPS paneli ile donatıldı. Dahili, çıkartılabilen bir Ekran Kalkanı (Screen Shield) dışarıdaki ışık kaynaklarından gelen gölgeleri ve yansımaları ortadan kaldırarak hem gece hem de gündüz kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor. Düşük bir girdi gecikmesine sahip bu monitör aynı zamanda NVIDIA'nın Reflex Gecikme Analizcisi'ne (Reflex Latency Analyzer) sahip, böylece kullanıcılar toplam sistem gecikmelerini ölçebilirler ve olası dar boğazları tespit edebilirler.

AOC GAMING GH300, çıkarılabilir bir boom mikrofona sahip, 7.1 oyun kulaklığı. Büyük 50 mm neodimyum sürücüler, geniş bir frekans aralığında (20 Hz – 20 kHz) temiz bir ses sunuyor ve dahili 24 bit/96 kHz DAC, stüdyo kalitesinde ses üretiyor. Sanal 7.1 surround ses desteği sayesinde oyuncular, düşmanlarının ayak seslerini işitip bunların nereden geldiğini kestirebilirler ya da muhteşem ses boyutlarının keyfini çıkartabilirler.

AOC GAMING GM500, yüksek kalitede Pixart sensörü ve dayanıklı Omron anahtarlarıyla donatıldı. 5000 DPI, 20 g hızlanma ve 100 IPS izleme hızı kullanıcıların tam olarak aldıkları hedefin, doğrudan oyuna dönüştürülmesini sağlıyor.

AOC GAMING GK500, 104 tuşlu mekanik gaming tuş takımı ve Outemu Red anahtarları ile oyuncular tarafından sevilip takdir ediliyor. n-key rollover ve %100 anti-ghosting özellikleri sayesinde üzerinde yazı yazması ve oyun oynaması gerçek bir zevk.