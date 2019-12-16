AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

On binlerce öğrenci 14-15 Aralık'ta Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren binlerce öğrenci 14-15 Aralık'ta güz dönemi vize sınavında ter döktü.

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda Anadolu Üniversitesi tarafından henüz bir açıklama yapılmazken AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda öğrenciler aramalara başladı. 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Çünkü bir önceki sınavlarda sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buradan yola çıkarak 2019 AÖF sınav sonuçlarının da 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanacağı düşünülüyor

AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Evet sınava giren öğrencilerin geneli sorulara doğru cevap verip vermediğini görmek için soruların yayınlanmasını bekliyor. AÖF sınav soruları yayınlandı mı? diye aramalara başlayan öğrenciler için haberi verelim: AÖF 2019 sınav soruları henüz yayınlanmadı.

AÖF 2019 vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. AÖF 2019 vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun cevabı henüz verilmedi.