Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları için öğrencilerin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, AÖF 2021 sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar hafta başı itibariyle yoğunluk kazanmıştı. Fakülteden yapılan açıklamayla sınav yerlerinin belli olduğu duyurulurken, AÖF sınav giriş yeri sorgulama ekranı da erişime açıldı…

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günleri oturumlar halinde düzenlenecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2021-2022 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı: 27- 28 Kasım 2021

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08- 09 Ocak 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022

AÖF'DE HARF NOTLARININ ANLAMLARI

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC notlarını alan öğrenciler o dersten geçmiştir ve bu notları aldığı dersleri tekrar alamaz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise başarısız harf notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.