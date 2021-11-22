AÖF 2021 sınav giriş yerleri belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? Nasıl öğrenilir?
Açıköğretim Fakültesi 2021 güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Binlerce öğrencinin katılımıyla yüz yüze yapılması beklenen sınav için hazırlıklar devam ediyor. Sınava katılacak öğrenciler, aynı zamanda haftanın ilk günüyle birlikte AÖF 2021 sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.
22 Kasım 2021, Pazartesi 10:00 Son Güncelleme:
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri önümüzdeki hafta sonu güz dönemi ara sınavlarında ter dökecek. Vize sınavlarının ardından aralık ayında da final sınavına girecek öğrenciler hem sınıf geçmek hem de mezun olmak için sınav hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Peki, AÖF 2021 sınav giriş yerleri belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? Nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar…
AÖF 2021 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF 2021 sınav giriş yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce açıklanıyor. Güz yarıyılı ara sınavlarının 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceği göz önüne alındığında ise sınav yerlerinin 22 Kasım tarihi itibariyle her an açıklanması bekleniyor.
Şu an için üniversiteden sınav yerlerinin açıklandığına dair bir duyuru gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz.
2021-2022 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ SINAV TARİHLERİ
- Güz Dönemi Ara Sınavı: 27- 28 Kasım 2021
- Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08- 09 Ocak 2022
- Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022
- Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022
- Yaz Okulu Sınavı: 06 Ağustos 2022
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