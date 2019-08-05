AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı!

AÖF üç ders sınavı 27 Temmuz'da gerçekleşti. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 9 gün geçti. Zaman ilerledikçe sonuçlara olan aramalar sıklaşıyordu. En çok yöneltilen soru "AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklindeydi. Bugün beklenen açıklama geldi.

AÖF ÜÇ DERS SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF üç ders sınav sonuçlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi açıklama yoktu. Üniversite bugün resmi siteden sonuçları ilan etti.

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MAZERET SINAVI YOK

Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

19-20 Haziran 2019 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.