AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi açıklandı mı?

AÖF'ten mezun olmak için 3 ders sınavı çok önemli... 3 ve daha az dersi kalanlar mezun olmak için sınava harıl harıl çalışıyor. Tarih konusunda tereddüt yaşayan ve sınavı kesinlikle kaçırmak istemeyen AÖF öğrencileri şu sıralar "AÖF 3 ders sınavı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.