Açıköğretim Fakültesi son üç dersi kalanlar için sınav düzenliyor. Mezun olmak için dört gözle bekleyen öğrenciler her yıl bu sınava katılım sağlıyor. Son sınav dün gerçekleşti. Sınavdan çıkanlar, ilk olarak soru ve cevapların yayımlanıp yayımlanmadığını kontrol ederken sınav sonuç tarihi de sıkça arattılar. Peki soru ve cevaplar ile sonuçlar ne zaman açıklanır?

AÖF ÜÇ DERS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF üç ders sınavı soru ve cevaplarına ilişkin Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Geçen sefer yapılan bahar dönemi final sınavını soru ve cevapları sınavdan bir gün sonra mobil uygulamadan yayımlanmıştı. Sonuçların ise en geç 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

MAZERET SINAVI YOK

Her ne sebeple olursa olsun “Üç Ders Sınavı”na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacaktır.

19-20 Haziran 2019 tarihlerinde üç ders sınav merkezi tercihi yapmayan öğrencilerin Fakülte tarafından ekte yer alan tablodaki illere göre atamaları yapılacaktır.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.