Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Mezun olmaya ramak kala öğrencilerin heyecanı da tavan yapmış durumda... Bu üç ders sınavından geçenler diploma almaya hak kazanacak. Bu nedenle sınav çok önemli ve öğrenciler "AÖF 3 (üç) ders sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına cevap arıyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesinin ise birkaç gün içinde açıklanmasını bekleniyor.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.