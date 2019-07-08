AÖF 3 (üç) ders sınavı ne zaman? Saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden mezun olma hayali kuranlar için 3 ders sınavı büyük bir önem arz ediyor. Bu nedenle de her sene üç ders sınav tarihleri büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Tammuz ayında gferçekeleşecek sınav için heyecan dorukta... Peki ama AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.