3 ve 3'ten az dersten kalanlar yarın kendileri için kritik bir sınava girecekler. Mezun olmaya ramak kala AÖF öğrencilerinin heyecanı tavan yapmış durumda... Herhangi bir aksilikle karşılaşmak ve sınavı kesinlikle kaçırmak istemeyen öğrenciler "AÖF 3 (üç) ders sınavı ne zaman, saat kaçta?" sorusunu sıklıkla yöneltiyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi AÖF üç ders sınav giriş belgeleri 22 Temmuz'da açıklanmıştı. Sınav giriş belgeleirni çıkarmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖF Ç DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15.00’te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesinin ise birkaç gün içinde açıklanmasını bekleniyor.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.