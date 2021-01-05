Eğitim & Kariyer AÖF güz dönemi final sınav tarihleri açıklandı

AÖF güz dönemi final sınav tarihleri açıklandı

Eğitim & Kariyer

AÖF güz dönemi final sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Açıköğretim güz dönemi dönemi sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak'ta çevrim içi ortamlarda yapılacaktır." denildi.

05 Ocak 2021, Salı 21:08 Son Güncelleme:
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi. Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

AA

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